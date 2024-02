Al giorno d’oggi disporre di un buon avviatore d’emergenza per auto può davvero fare la differenza, infatti la batteria della vostra vettura si può scaricare da un momento all’altro, lasciandovi irreparabilmente a piedi, proprio per questo motivo è necessario provvedere a disporre di uno strumento necessario affinché tale situazione non accada.

Grazie ad Amazon è disponibile uno sconto importante su un avviatore d’emergenza per auto di marca Utrai. Questi presenta una interessante colorazione grigio/arancione, con dimensioni di 154 x 82 x 28 millimetri, ed una capacità interna di 132000 mAh (1400A), che gli permette di godere di una temperatura di lavoro che oscilli tra un minimo di -30°C, fino ad un massimo di 60°C.

Avviatore d’emergenza per auto: lo sconto applicato su Amazon è folle

Se pensavate che acquistare un avviatore d’emergenza per auto fosse particolarmente costoso ed esoso, sappiate che vi stavate sbagliando. Al giorno d’oggi disporre di un simile dispositivo richiede un esborso non superiore ai 50 euro. Il modello indicato nell’articolo viene commercializzato di base a 59,99 euro, che risultano essere ridotti del 17%, sino ad arrivare a 49,99 euro. A questo punto è possibile applicare un coupon del 10%, così da ridurre ulteriormente la spesa fino a circa 45 euro finali.

La batteria di avviamento risulta essere estremamente versatile, poiché non solo può essere utilizzata senza problemi per la vettura, ma può fungere anche da powerbank. Dovete sapere infatti che i 13200mAh potranno essere utilizzati per ricarica smartphone, tablet, smartwatch, console portatili e quant’altro, approfittando dell’ottima uscita USB a 2.1A. Inoltre, questo dispositivo è dotato di una torcia LED incorporata con 3 modalità di luce, risultando a tutti gli effetti fondamentale anche in caso di pericolo o nel momento in cui si dovesse segnalare una qualsiasi difficoltà ad altri utenti. All’interno della confezione è possibile trovare tutto il necessario per il corretto funzionamento.