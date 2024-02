Vodafone, a Febbraio l'operatore ti aiuta nell'acquisto di un nuovo smartphone

Vodafone, noto operatore di telefonia mobile, ha recentemente modificato il processo per l’acquisto a rate di smartphone. I clienti interessati a passare all’operatore o ad acquistare un telefono a rate, possono optare per una varietà di modelli, tra cui l’iPhone 15, con diversi piani di rateizzazione che includono un anticipo e un contributo di attivazione di 9,99 euro. La spedizione è gratuita, garantendo la consegna in tutta Italia nei giorni lavorativi. Inoltre, Vodafone offre la possibilità di valutare il proprio vecchio dispositivo attraverso il servizio Smart Change, ottenendo uno sconto sull’acquisto di un nuovo modello.

Vodafone: le promozioni disponibili a Febbraio

Tra le offerte più interessanti di Vodafone c’è Family+, che offre minuti, SMS e dati illimitati in 5G a 9,99 euro al mese, con inclusa anche una protezione per i dispositivi connessi. La copertura 5G di Vodafone è estesa a numerose città italiane, promettendo una connessione veloce e affidabile. L’attivazione dell’offerta online è gratuita, ma è riservata ai clienti che hanno già un contratto di rete fissa con Vodafone.

Vodafone Smartphone Easy è un’altra opzione che consente di acquistare dispositivi a rate, con la possibilità di beneficiare di un finanziamento a tasso zero per chi sceglie il pagamento tramite Smart Pay. Questa formula prevede una rateizzazione in 48 mesi, rendendo l’acquisto più accessibile. Per proteggere il nuovo telefono, è possibile attivare Vodafone Care, che offre copertura per danni accidentali e furto.

Inoltre, i clienti Vodafone possono approfittare di uno sconto sulla fibra di casa, con offerte che prevedono navigazione illimitata e chiamate senza limiti, a prezzi vantaggiosi per chi è già cliente mobile. La fibra Vodafone garantisce sempre connessioni veloci e stabili, ideali per streaming, gaming e lavoro remoto, con la possibilità di verificare la copertura online.

Insomma, Vodafone continua a offrire soluzioni competitive nel mercato della telefonia mobile e della connettività domestica, puntando su offerte a rate per dispositivi di ultima generazione.