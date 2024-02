Il produttore tech OnePlus ha svelato in quest’ultimo periodo diversi prodotti, tra cui ad esempio la nuova serie di smartphone OnePlus 12. Tuttavia, sappiamo da tempo che l’azienda è anche al lavoro per realizzare un nuovo smartwatch. Si tratta in particolare del prossimo OnePlus Watch 2 e a quanto pare il suo debutto è vicino. L’azienda ha infatti da poco pubblicato nuovi teaser che ci hanno rivelato il suo imminente arrivo sul mercato.

OnePlus Watch 2 sta per arrivare la prossima settimana

La prossima settimana il produttore tech OnePlus annuncerà ufficialmente un nuovo wearable, ovvero il nuovo OnePlus Watch 2. Si tratta di un nuovo smartwatch che vanterà tutta una serie di caratteristiche notevoli. L’azienda, come già detto, ha poi pubblicato in rete alcuni teaser. “It’s time, do it right!”, dice il motto dell’azienda presente nel teaser.

Oltre a questo, dall’immagine è possibile intravedere quello che sarà il design di questo nuovo dispositivo. In particolare, possiamo notare la presenza di un ampio quadrante di forma circolare. Sul lato, lo smartwatch presenta inoltre due tasti fisici. Questi ultimi saranno sicuramente utili per attivare in maniera rapida diverse funzioni.

Secondo le indiscrezioni emerse in rete in queste settimane, sappiamo che il nuovo OnePlus Watch avrà un display con tecnologia AMOLED con una diagonale pari a 1.43 pollici. Per quanto riguarda il software, sembra che a bordo ci sarà il sistema operativo per smartwatch di casa Google, ovvero Wear OS in versione 4. Dal punto di vista prestazionale, invece, sembra che a bordo ci sarà un processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon W5 Gen 1.

Tutto sembra essere dunque pronto per il debutto ufficiale. Ricordiamo che, stando a quanto è emerso in rete fino ad ora, il nuovo OnePlus Watch 2 arriverà ufficialmente sul mercato la prossima settimana, in particolare dovrebbe essere presentato durante un evento che si terrà il prossimo 26 febbraio 2024.