Di recente la stessa Google, ha annunciato di voler implementare una serie di determinate azioni, in grado di ridurre in maniera considerevole la qualità di mail spam inoltrata ai loro utenti.

Secondo quanto dichiarato dalla società stessa, le eventuali nuove misure entreranno in vigore non in maniera diretta, bensì graduale, a partire dal mese di Aprile 2024. Queste misure che andranno attuate hanno un obiettivo ben preciso, ossia quello di colpire le varie agenzie di marketing che mandano email indesiderate a profusione.

Gmail, cosa prevedono le nuove misure

L’annuncio di queste nuove decisioni è stato fatto dalla stessa casa Google, che specifica anche il fatto che andranno autenticati tutti quegli account che invieranno più di 5000 mail al giorno. Ancora non è stato dichiarato alcuna percentuale o dato del totale delle mail che andranno filtrate, ma la risposta che vuole dare Google vuole essere netta e contrastante.

L’obiettivo di queste nuove misure è chiaro, sicuramente si vuole andare a garantire la protezione di tutti gli utenti che utilizzano il software Gmail.

Scendiamo nello specifico

La domanda che sicuramente tutti ora si staranno ponendo è come funzionerà nello specifico e nel dettaglio questo nuovo sistema anti spammers. Google intende analizzare in maniera dettagliata quelli che sono tutti i comportamenti degli utenti, andando a controllare e monitorare quali mittenti vengono ignorati o i quali messaggi finiscono nella box dei messaggi spam.

Questo sarà molto d’aiuto perché potrebbe servire a identificare coloro che non hanno intenzioni benevole e intendono inoltrare messaggi indesiderati verso terzi. Quello che ci resta da fare non è altro che aspettare; sicuramente potremmo essere davanti a un cambiamento epocale, in grado di cambiare per sempre gli equilibri della messaggistica. Tutto ciò sperando ovviamente che gli utenti si sentano il più protetti possibile, e con ovviamente, un quantitativo di posta indesiderata più basso possibile.