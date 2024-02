Comet DISTRUGGE Euronics ed Expert con Apple e Samsung LOW COST

Molteplici sconti sono arrivati in questi giorni per quanto riguarda l’elettronica e tutto ciò che è presente nel mondo della tecnologia in generale. Chiaramente ad intervenire sono stati i grandi magazzini, quelli che riescono a gestire alla grande il flusso di persone che si recano presso i loro punti vendita. Attualmente non c’è dubbio su quali siano i leader nel settore, anche se uno su tutti si starebbe distinguendo maggiormente. Comet ad esempio sta dando grande dimostrazione di forza, rendendo possibile l’acquisto di qualsiasi prodotto ad un prezzo minimo garantito.

È questa la principale motivazione per cui gli utenti ogni giorno si buttano sulla merce all’interno dei suoi negozi, uscendo sempre soddisfatti. Non è un caso che anche questa volta il miglior volantino sia il suo e lo dimostrano le offerte che sono disponibili proprio oggi. Ricordiamo che fino al prossimo 28 febbraio sarà possibile beneficiarne, dopodiché si darà spazio ad una nuova campagna.

Le nuove offerte di Comet nel volantino di febbraio, ecco quali sono

1 su 16

Ci sono davvero tantissime opportunità in questo volantino, compresi gli ultimi Galaxy S24 di Samsung. Non può mancare poi la grande offerta che vede il Galaxy S23 FE con incluse le cuffie Buds FE ad un prezzo totale totale di 649 €.

Chiaramente non potevano mancare le offerte di Apple, con il nuovo iPhone 15 che arriva a 829 € e anche la possibilità da parte di Comet di fare 20 rate da 35 €. Disponibile ancora anche l’iPhone 12 con un prezzo di soli 579 €. Se desiderate invece un computer di Apple, ecco il MacBook Air con processore M1 a 899 €. Non mancano gli altri computer portatili e a dimostrarlo è il marchio Acer. Il suo Swift GO con a bordo un processore Intel Core i7, costa 999 €. Segue poi anche l’ASUS Vivobook con a bordo un processore Intel Core i5 a soli 799 €.

Tutto quello che trovate nel volantino di Comet ovviamente può beneficiare di una garanzia da due anni ulteriormente estendibile.