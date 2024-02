Un nuovo pericolo si è affacciato sul panorama della sicurezza informatica, prendendo di mira gli utenti di dispositivi come iPhone e Android.

GoldPickaxe, una variante avanzata del precedente GoldDigger, è stato individuato dalla società di sicurezza Group-IB.

Questo trojan rappresenta una seria minaccia, in grado di compromettere i dati biometrici degli utenti e di intercettare informazioni sensibili.

GoldPickaxe è stato identificato come un malware in grado di attaccare sia dispositivi iOS che Android. Una volta infettato un dispositivo, può estrarre informazioni biometriche dagli utenti attraverso foto, SMS e monitoraggio delle attività web. In più, i malintenzionati possono impersonare rappresentanti bancari per ottenere informazioni sensibili come immagini di carte d’identità. Attualmente concentrato principalmente in Vietnam e Thailandia, GoldPickaxe ha già imitato più di 50 app bancarie per condurre le sue operazioni.

È importante sottolineare che GoldPickaxe non è un caso isolato. Group-IB ha evidenziato che questo trojan, insieme ai suoi predecessori GoldDigger e GoldKefu, si trova in una fase attiva di evoluzione. Ciò significa che le minacce sono in costante mutamento e che gli utenti devono rimanere vigili di fronte a nuove varianti e tattiche di attacco.

Misure di protezione per i vostri iPhone

Per proteggersi da GoldPickaxe e da altre minacce simili i propri iPhone e altri dispositivi, gli utenti devono adottare misure preventive. Come:

Evitare di installare app sospette su iPhone attraverso TestFlight di Apple è un passo cruciale;

attraverso di è un passo cruciale; È consigliabile non installare profili MDM su dispositivi mobili a meno che la fonte sia totalmente affidabile e legittima .

su dispositivi mobili a meno che la fonte sia totalmente e . È importante essere cauti nel condividere informazioni personali tramite telefonate o videochiamate per evitare il rischio di phishing.

Insomma, GoldPickaxe rappresenta una minaccia significativa per la sicurezza degli utenti di dispositivi mobili, sia su iOS che su Android. È essenziale essere consapevoli di questa minaccia in continua evoluzione e adottare le misure necessarie per proteggere i propri dati e la propria privacy. Restare informati sulle ultime minacce e agire con prudenza online sono passaggi fondamentali per mantenere la sicurezza digitale.