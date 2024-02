Tra le offerte più interessanti proposte dal noto operatore telefonico Vodafone ci sono senza ombra di dubbio quelle appartenenti alla gamma Vodafone Bronze e Vodafone Silver. Queste ultime sono disponibili all’attivazione prezzo i negozi fisici autorizzati Vodafone e fino ad ora hanno previsto l’abilitazione alla rete 4G. Ora, però, anche queste offerte avranno l’abilitazione alla rete 5G. Fino ad ora, infatti, soltanto con l’offerta Vodafone Bronze Plus era inclusa l’abilitazione al 5G.

Vodafone Bronze e Silver, disponibili nei negozi ora con abilitazione al 5G

Con le offerte mobile della gamma Vodafone Silver e Vodafone Bronze ora sarà disponibile l’abilitazione alla connettività 5G. Questo vale anche per l’offerta mobile denominata Vodafone Special Minuti 20 Giga. Quest’offerta, in particolare, include ogni mese fino a 20 GB di traffico dati e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ad un costo di 5 euro al mese per il primo mese e poi 11,99 euro per i rinnovi successivi.

Tra le offerte della gamma Vodafone Bronze, c’è più Vodafone Bronze Plus. Quest’ultima, in particolare, arriva ad includere ogni mese fino a 70 GB di traffico dati, SMS illimitati verso tutti i numeri e minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri, ad un costo però di 9,99 euro al mese. L’offerta mobile Vodafone Silver è invece una delle più note.

Quest’ultima è stata proposta in diverse versioni. La prima di queste ha un costo per il rinnovo mensile di soli 7,99 euro. Nello specifico, in questo caso l’offerta include fino a 100 GB di traffico dati e sempre minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati. La seconda versione include invece fino a 150 GB di traffico per navigare e sempre minuti ed SMS illimitati verso tutti. Il costo in questo caso è di 9,99 euro al mese. Per entrambe le versioni sono poi previsti minuti di chiamate verso numerose destinazioni straniere.

Per tutte queste offerte, poi, si potranno ottenere giga illimitati se si sceglierà come metodo di pagamento Smart Pay.