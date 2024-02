Star Wars, Respawn sta lavorando ad un nuovo titolo dedicato ai Mandaloriani

Star Wars si immergerà nel mondo dei Mandaloriani grazie al nuovo gioco in fase di sviluppo da Respawn Entertainment

Il successo di The Mandalorian è innegabile. La serie TV targata Disney+ ambientata nell’universo di Star Wars ha riportato gli appassionati nelle atmosfere tipiche della Trilogia Originale unendole con personaggi iconici e storie avvincenti.

Lucasfilm ha fortemente voluto anche la creazione di un nuovo film intitolato The Mandalorian & Grogu. Emerge chiaramente che la passione dei fan verso il mondo dei Mandaloriani è alle stelle.

Per questo motivo, non sorprende scoprire che il team di Respawn Entertainment sono al lavoro su un nuovo gioco della saga di Star Wars incentrato proprio sui Mandaloriani. La conferma arriva dalle fonti di Insider Gaming.

La testata riferische che il titolo è nelle prime fasi dello sviluppo e sarà in stile prima persona. I giocatori potranno impersonare un cacciatore di taglie Mandaloriano durante gli anni in cui l’Impero Galattico era al suo massimo splendore.

La storia si snoderà attraverso differenti pianeti, nei quali bisognerà rincorrere i propri obiettivi e catturarli per ottenere la ricompensa. Come ogni cacciatore di taglie che si rispetti, l’importante sarà completare il lavoro.

Sebbene non si conosca ancora il nome del protagonista di questo nuovo titolo, sembra certa la presenza di un elemento tipico dei Mandaloriani. I giocatori potranno facilitare gli spostamenti sfruttando un jetpack. Questo elemento permetterà di superare dislivelli e affrontare tatticamente i nemici. Inoltre, la presenza di questo accessorio lascia intendere che le mappe di gioco si svilupperanno in altezza oltre che ampiezza.

Le fonti hanno anche avuto accesso ai dettagli preliminari di questo nuovo titolo del mondo di Star Wars. Le prime impressioni indicano che si tratta di un gioco frenetico, quindi bisognerà imparare a dominarne le meccaniche.

Per esempio, le kill in rapida successione permetteranno di ripristinare parte della vita. Inoltre, i salti, il volo e le scivolate saranno acrobazie importanti tanto quanto le armi principali e secondarie.

Ci aspettiamo la presenza di tantissimi pianeti tipici dell’universo di Star Wars ma non tutti saranno completamente esplorabili. Le indiscrezioni lasciano intendere che storia sarà guidata e i livelli lineari.

Tuttavia, si tratta di informazioni non confermate che bisogna prendere come anticipazioni e nulla di più. Potrebbero volerci anni prima del debutto ufficiale, quindi non resta che attendere maggiori sviluppi.