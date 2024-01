Il 2024 vedrà il debutto di Star Wars Outlaws, il nuovo titolo open world ambientato nell’universo creato da George Lucas. Lo sviluppo è curato da Ubisoft Massive e la storia sarà incentrata su Kay Vess, una canaglia con l’obiettivo di realizzare uno dei colpi più importanti mai realizzati.

Come emerso dalle ultime indiscrezioni, Star Wars Outlaws permetterà di scoprire un mondo inedito e poco approfondito. La narrazione all’interno del titolo sarà slegata dalle vicende narrate nelle altre opere anche se il gioco sarà ambientato nella stessa Galassia lontana lontana.

I film e le serie TV, infatti, sono incentrati sulla lotta tra Jedi e Sith, tra Impero e Ribelli. “Sapevamo sempre di voler creare una storia originale incentrata sui contrabbandieri“, ha dichiarato Navid Khavari, Narrative Director di Ubisoft Massive. Una dichiarazione forte che sottolinea la direzione che lo studio ha voluto dare allo sviluppo.

Star Wars Outlaws permetterà di scoprire il mondo criminale della Galassia lontana lontana e vivere avventure del tutto inedite

L’obiettivo del team era quello di creare un universo narrativo inedito, incentrato sul mondo dei contrabbandieri e lontano da quelli conosciuti dai fan. La protagonista Kay Vess si troverà a viaggiare tra i vari pianeti nell’Orlo Esterno e gli appassionati potranno riconoscere alcune location iconiche. Tuttavia, gli sviluppi della trama porteranno a visitare anche pianeti completamente inediti e che si vedranno per la prima volta in assoluto.

Tra i vari incontri che si faranno procedendo nella storia, ci aspettiamo la presenza di alcuni personaggi visti nei film, nelle serie TV e nei fumetti, ma la storia sarà incentrata su Kay Vess. Come affermato da Navid Khavari, la protagonista non vuole salvare la Galassia e non vuole schierarsi con le varie fazioni. Punta semplicemente a sopravvivere facendo quello che sa fare meglio: rubare, ingannare e imbrogliare la gente.