Il debutto di Sora, l’Intelligenza Artificiale sviluppata da OpenAI, si preannuncia rivoluzionaria per il mondo dei content creator. L’IA è in grado di generare video completi, precisi, affascinanti e innovativi partendo da un input testuale.

I filmati sono di altissima qualità e, di fatto, permetteranno di cambiare profondamente il mondo dei contenuti digitali. Ne consegue che, con l’avvento di Sora e di tutte le altre IA generative dedicate ai video, anche il settore cinematografico sarà rivoluzionato.

Però, per capire le potenzialità di Sora e il suo funzionamento concreto, non c’è modo migliore che ammirare alcune delle sue creazioni. Grazie a quanto ripubblicato da Aditya Ramesh su X (ex Twitter) possiamo vedere un video dall’alto impatto visivo.

Ramesh è uno degli ingegneri impegnati sul progetto Sora, quindi chi meglio di lui può mostrarne le potenzialità. Il filmato mostra un Granchio Eremita che si muove sulla sabbia. Tuttavia, il suo guscio è rappresentato da una lampadina a incandescenza accesa.

"nighttime footage of a hermit crab using an incandescent lightbulb as its shell"

L’utente Borriss, invece, ha ripostato un filmato carico di ironia. Il prompt utilizzato è il seguente: “Due persone sono sulla spiaggia a prendere il sole e uno squalo le coglie di sorpresa“. Questo comando è stato interpretato in maniera molto letterale da Sora, creando un risultato grottesco ma divertente.

The Sora videos posted by the OpenAI team are getting wilder..

(Part 2) 7 new ones:pic.twitter.com/Bw2qQATMGN — Borriss (@_Borriss_) February 18, 2024

Tuttavia, uno dei risultati certamente più impressionati è quello che mostra una formica avventurarsi all’interno del proprio formicaio, ripostato sempre da Aditya Ramesh. La ripresa si snoda attraverso i tunnel che compongono il nido, seguendo da vicino la formica.

"pov footage of an ant navigating the inside of an ant nest"

Bill Peebles, altro ingegnere al lavoro su Sora in OpenAI, ha pubblicato un differente risultato ottenuto utilizzando l’IA. Il sistema ha generato cinque filmati mostrati simultaneamente. Il post non è stato modificato a riproduce esattamente quello che Sora ha creato, permettendo di avere cinque punti di vista differenti in un unico momento.