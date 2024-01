L’universo narrativo di Star Wars è pronto a tornare al cinema in grande stile. In queste ore, sul sito ufficiale della saga, è stato annunciato il debutto di una nuova pellicola dal titolo molto esplicativo su chi sarà incentrata la trama: The Mandalorian & Grogu.

La produzione del film inizierà nel corso del 2024 e The Mandalorian & Grogu sarà diretto da Jon Favreau. Tra i produttori figurano lo stesso regista, al fianco di Dave Filoni (co-creatore insieme a Favreau della serie incentrata sui due personaggi) e Kathleen Kennedy.

“Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas. L’idea di portare The Mandalorian e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente eccitante” ha affermato Favreau.

The Mandalorian and Grogu are headed to the big screen.

Directed by Jon Favreau, and produced by Favreau, Kathleen Kennedy, and Dave Filoni, The Mandalorian & Grogu will go into production later this year.

