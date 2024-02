Netflix Games inizia finalmente a decollare: grazie a Sensor Tower sappiamo che, nel 2023 il colosso dello streaming ha osservato un incremento di download del 180% rispetto all’anno precedente, per un totale di 81,2 milioni, tra App Store e Play Store.

Sempre secondo questa fonte, uno dei motivi principali di questo incredibile exploit da parte di Netflix è la decisione di acquisire i diritti per alcuni dei vecchi giochi GTA: come San Andreas che è diventato in pochi mesi il gioco più scaricato in assoluto tra tutto il catalogo, gli altri giochi Vice City e GTA III invece sono rispettivamente in sesta e in undicesima posizione. I tre giochi rappresentano da soli il 17% di tutti i download del 2023, in un catalogo importante che ormai si avvicina alla novantina di giochi.

Gli altri giochi di successo di Netflix Games

Ovviamente c’è anche dell’altro oltre alla saga di GTA, parliamo di molti altri giochi d’azione che risultano anch’essi essere molto popolari, molto apprezzata è anche la categoria “Lifestyle” , in particolare il gioco britannico Too Hot to Handle. I puzzle sono in terza posizione grazie in particolare a Storyteller, gioco lanciato solo a settembre 2023, è quasi subito diventato il secondo gioco più scaricato dell’anno.

Ribadendo gli 82 milioni di download “sparsi” su quasi 90 titoli, c’è da dire che non parliamo di risultati incredibili, soprattutto nel mondo del gaming mobile, ma non sono nemmeno irrilevanti. Netflix ha quindi detto molto chiaramente di continuare a credere nel gaming come opportunità di espansione, facendo diversi investimenti strategici nel settore, acquisendo diversi studi di produzione gaming.

Il fondatore Reed Hastings ha tuttavia confermato l’intenzione di procedere con calma, prendendosi tutto il tempo necessario per compiere scelte ponderate e sensate, per continuare a migliorare, e rendere Netflix Games sempre più competitivo nel mercato videoludico, raggiungendo gli altri servizi disponibili in tutto il mondo il prima possibile.