Il nuovo visore Apple Vision Pro sta facendo molto parlare di se. Si tratta di una novità nel mondo della tecnologia, soprattutto per quanto riguarda l’immersione in essa. Quello di Apple non è il primo visore in assoluto. Poiché, nel mondo del gaming troviamo comunque una evoluzione nel settore dei visori, grazie a marchi come Playstation e Oculus che hanno migliorato le caratteristiche tecniche della famosa realtà virtuale.

Anche se per adesso è una esclusiva solamente americana, sbarcando in Europa si prevede un aumento esponenziale delle vendite. Sicuramente il prezzo non proprio popolare (circa 3.499 dollari) fa in modo che non sia un prodotto acquistabile da una grande fascia di utenti. Proprio per questo problema arriviamo al nocciolo di questo articolo.

Apple Vision Pro distruggerà le vendite di iPad?

Il prezzo citato precedentemente rende il nuovo visore Apple un prodotto di nicchia. Infatti, secondo Mark Gurman, l’azienda dalla mela morsicata potrebbe rilasciare un modello più economico. Questa mossa però, potrebbe far calare le vendite dei vari Ipad, in quanto la realtà virtuale offre sicuramente una immersione migliore rispetto ad un tablet.

Altro aspetto importante è che gli iPad vengono utilizzati soprattutto per l’intrattenimento e non per il lavoro. Apple ha sempre cercato di spingere l’iPad verso una prospettiva più adatta alle professioni. Però, per il lavoro i consumatori usano quasi esclusivamente Mac, ritendendo infatti l’iPad un dispositivo adatto solamente all’intrattenimento. Questa situazione molto probabilmente andrà a svantaggio dei tablet Apple che, per quanto riguarda l’intrattenimento, non hanno niente a che vedere con l’Apple Vision Pro. Il visore Apple offre una esperienza sicuramente più immersiva e con uno schermo decisamente più grande rispetto ai 10-12 pollici dei tablet.

Considerazioni finali

Sicuramente si tratta di un bel passo avanti nella concezione della realtà virtuale, ma secondo Mark Gurman questa si tratta solo di una “anteprima del futuro”.