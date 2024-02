Netflix, nuovi FILM e SERIE TV in arrivo a marzo 2024: la LISTA

Il 2023 di Netflix è stato veramente entusiasmante, con tantissime serie TV e con tantissimi film che hanno occupato gran parte delle serate degli utenti. Più persone riferiscono di aver utilizzato la celebre piattaforma streaming molto di più rispetto all’anno precedente, con una chiara dimostrazione del miglioramento effettuato.

Sebbene qualcuno credeva che l’azienda potesse cadere dopo la scelta di non concedere più la condivisione delle password al di fuori del nucleo familiare, si sbagliava di grosso. Da quel momento il numero degli abbonamenti è cresciuto, un po’ per necessità e un po’ per consapevolezza da parte del pubblico, che oggi si gode alla grande gli show di Netflix. L’altro discorso riguarda il possibile aumento che Netflix ha annunciato: dovrebbe avvenire prossimamente anche se non si sa precisamente quando.

Ora, con la metà del mese di febbraio che è stata già superata, gli utenti attendono con ansia ciò che arriverà durante il prossimo mese di marzo. Stando a quanto riportato, Netflix ha intenzione di introdurre diversi film interessanti e qualche serie TV molto attesa. Al momento è già disponibile un elenco, che come sempre lasciamo qui in basso.

Netflix si prepara ad un mese di marzo esplosivo, ecco i film e le serie TV di riferimento che arriveranno

Il mese di marzo che arriverà porterà su Netflix ondata di novità, proprio come mostra l’elenco qui in basso. Ci saranno diversi film e diverse serie TV, qualcuna pronta a continuare quanto visto con altre stagioni precedenti. Ovviamente gli utenti non attendono altro per passare una serata in amicizia o semplicemente in famiglia guardando qualcosa di interessante. Ecco la lista completa con tutti i nomi confermati ufficialmente:

Film:

Spaceman Damsel Irish Wish The Beautiful Game Vite Vendute

Serie TV: