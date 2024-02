Amazon presenta al pubblico una nuova funzioni: “Chiedi ad un amico”, che potrà garantire la consultazione su un certo prodotto, da parte dell’ utente, con persone affidabili come parenti o amici. Amazon ha voluto sviluppare questo sistema perché sempre più persone cercano dei commenti a dei prodotti online, ma non sanno se quei commenti sono affidabili o meno, perciò si è pensato a creare questa funzionalità in cui mandando un semplice link ad amici o parenti si può avere una recensione affidabile e sicura.

Le recensioni che troviamo online spesso possono essere affidabili, ma comunque molte persone non si fidano dei commenti degli altri poiché non conosce chi c’è dall’ altra parte dello schermo. Per questo motivo Amazon ha deciso di creare la nuova funzionalità “Chiedi ad un amico”, per far si che gli utenti possano confrontare i pareri di persone di cui si fidano e ricevere una recensione che li potrà convincere o meno sull’ acquisto di un determinato articolo.

Amazon, come funziona “Chiedi ad un amico”

Per iniziare ad utilizzare la nuova funzione bisogna attivare il tasto “Chiedi i voti ai tuoi amici” dalle impostazioni di Amazon, successivamente si può selezionare un prodotto che vogliamo far recensire e condividerlo scegliendo la piattaforma da utilizzare per la condivisione. La persona che riceverà il link potrà leggere l’ articolo del prodotto e tutte le sue caratteristiche e decidere se commentare con un emoji o con una breve considerazione sul prodotto. In questo modo l’ utente sarà in grado di interpretare i commenti fatti e decidere se comprare l’ articolo in questione.

Questa nuova funzione farà in modo che gli utenti si sentano più sicuri nell’ acquisto di un prodotto poiché si possono basare su delle recensioni affidabili e sicure dato che sono state fatte da amici o parenti di cui si fidano.