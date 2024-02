Il mondo di oggi continua sempre a svilupparsi senza mai mettere un punto di fine al tutto. Sviluppo che abbraccia anche il settore delle automobili. Esse con il tempo continuano ad incrementare di grandezza fino ad arrivare a richiamare la legislazione.

Questo non è un pretesto per terminare la creatività automobilistica, che continua ad avanzare interrotta.

Automobili, cosa riguarda questo incremento?

Come citato poco fa alcuni paesi hanno imposto dei divieti alle automobili che sono ritenute troppo grandi per le suddette città. Esempio molto famoso è quello di Parigi che ha limitato l’uso di veicoli SUV di grandi dimensioni all’interno della città. Cosa che in USA è totalmente diversa.

Se guardiamo in Europa le città, le strade progettate sono create per le automobili di dimensioni più ristrette rispetto ad altre in uso in altri paesi. Però come sappiamo con il tempo le larghezze dei veicoli sono aumentate. La lunghezza media dei veicoli passeggeri era di 4,29 metri mentre la larghezza di 1,70 metri. Mentre dal 2013 queste misure hanno subito un incremento passando a 4,41 metri e 1,7 metri. Successivamente con il tempo nel 2023 si sono registrare altre crescite di rispettivamente 4,5 metri e 1,8 metri.

Storia molto differente per gli Stati Uniti dove sono presenti strade molto più ampie e la cultura dei veicoli è basata su automobili di grandi dimensioni. Per esempio le auto più gettonate negli USA sono i SUV. Se vogliamo parlare di dimensioni delle vetture, nel 2023 si sono registrati dati davvero molto diversi da quelli dell’Unione Europea. Si parla di una lunghezza di 5,2 metri e una larghezza di 1,95 metri.

Adesso la sfida più grande è quella di trovare una sistemazione per le varie esigenze dei cittadini magari attraverso la regolamentazione governativa. Sicuramente sfida che potrà avere due conseguenze o tornare ad usare dei veicoli di piccola misura o adattare le strade delle nostre città per veicoli di diverse dimensioni.