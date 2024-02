Dopo averlo aspettato a lungo, finalmente arrivano le prime conferme per il lancio di Xiaomi 14 Ultra. Il flagship del produttore cinese verrà svelato ufficialmente il prossimo 22 febbraio durante un evento dedicato al mercato asiatico.

La datata è stata ufficializzata dallo stesso produttore, il quale ha dato il via alla campagna di comunicazione. In questo modo, è possibile ammirare anche le prime immagini ufficiali del device top di gamma.

Il nuovo Xiaomi 14 Ultra nasce con l’obiettivo di stupire. Per questo, tutti gli elementi, le componenti e le feature del 13 Ultra sono state migliorate ed evolute. Nonostante un design piuttosto simile, l’hardware è stato in larga parte rivisto.

Xiaomi 14 Ultra sta per arrivare, il brand presenterà il top di gamma assoluto il prossimo 22 febbraio in Cina

L’elemento certamente più evidente e riconoscibile è certamente il comparto fotografico composto da un modulo rotondo. In quest’area trovano spazio quattro ottiche e due flash LED. A centro spicca il logo Leica, a confermare la partnership con Xiaomi orientata alla qualità fotografica.

Come in passato, le due aziende hanno collaborato per la configurazione del comparto fotografico in termini di ottiche utilizzate, sensori, lenti e software di scatto. In questo modo è possibile estrarre il massimo dalle componenti e ottenere foto di qualità in ogni condizione di scatto.

Nella parte frontale, invece, Xiaomi ha optato per un display piatto che presenta solo delle lievi curvature sui bordi. Questo tocco di design conferisce uno stile elegante per confermare la finitura premium e una particolare attenzione ai dettagli.

La ricerca della qualità in Xiaomi 14 Ultra si nota anche nella colorazione. Infatti, sia le tonalità bianche/argentate che nere avranno la parte posteriore ricoperta in pelle. Inoltre, sarà presente anche una variante blu con una backcover posteriore in vetro. Le indiscrezioni evidenziano la presenza di una variante con scocca in titanio, ma questo modello sarà un’esclusiva per il mercato cinese.