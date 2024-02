Tutti ormai, almeno una volta, hanno sentito parlare di OpenAI, azienda fondata nel 2015 per sviluppare modelli di intelligenza artificiale.

OpenAI è infatti la ‘madre’ di ChatGPT, un modello di linguaggio integrato con l’intelligenza artificiale e che è in grado di rispondere a domande relative a una quantità incredibile di argomenti, generare dei testi, delle poesie, delle canzoni, delle ricette e molto altro.

Recentemente OpenAI ha colpito ancora nel segno, sviluppando un nuovo modello di AI text-to-video, ovvero in grado di generare dei video di ottima qualità a partire da un testo di qualsiasi tipo scritto dagli utenti.

Sora, il nuovo modello di AI text-to-video

Il nuovo strumento di OpenAI si chiama Sora, e come abbiamo detto riesce a generare dei video a partire da un testo. L’azienda in passato ha già sviluppato DALL-E, un modello in grado di generare immagini a partire da un testo, ma con i video risulta essere molto più complicato.

Sora non è il primo modello di AI text-to-video, il più famoso è Runway, modello che presenta una limitazione: i video non superano la durata di 15 secondi, mentre con Sora è possibile generare video anche fino a 60 secondi, senza rinunciare alla qualità.

Sora inoltre è in grado di creare video più complessi rispetto a Runway, con inquadrature multiple, con la presenza di più personaggi e con dettagli super studiati. Può addirittura originare dei video partendo da un’immagine.

Nonostante queste incredibili qualità, il gioiellino di OpenAI presenta ancora delle limitazioni come ad esempio la difficoltà nel concepire le dinamiche causa-effetto e di generare di conseguenza scene troppo complesse.

Questo però non inficia assolutamente la qualità di Sora che con il tempo verrà sicuramente migliorata e implementata con nuove funzionalità.

Non ci sono ancora delle informazioni ufficiali che annuncino una data stabilita per l’accessibilità degli utenti al nuovo modello text-to-video.