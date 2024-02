Si torna a parlare ancora una volta dei nuovi smartphone top di gamma di casa Xiaomi. Ci riferiamo ai nuovi top di gamma della serie Xiaomi 14, i quali sono già stati annunciati ufficialmente per il mercato cinese. Ora siamo tutti in attesa del debutto ufficiale per il mercato europeo e ora abbiamo qualche nuovo interessante dettaglio. Nel corso delle ultime ore, in particolare, è stato rivelato il possibile prezzo di vendita per il mercato europeo.

Xiaomi 14, emerge in rete il possibile prezzo di vendita per l’Europa

In queste ultime ore sono emersi in rete nuovi dettagli riguardanti il possibile prezzo di vendita per il mercato europeo dei nuovi Xiaomi 14. Come già detto, questi dispositivi sono già stati svelati in madre patria e ora non aspettiamo altro che il loro arrivo in Europa. In realtà, almeno per il momento, sembra che arriverà ufficialmente soltanto un modello, ovvero il nuovo Xiaomi 14.

Ed è proprio di questo modello che è da poco emerso in rete il presunto prezzo di vendita per il mercato europeo. A rivelarlo è stato il sito web Techmaniacs. Stando a quanto riportato sul portale, il nuovo device a marchio Xiaomi sarà distribuito per il mercato europeo ad un prezzo di 1099 euro per la versione con 12 GB di RAM e con 512 GB di storage interno.

Si tratterebbe comunque di un prezzo in linea con quanto fatto in passato, considerando anche l’elevato taglio di memoria offerto. Dovremo comunque attendere la conferma ufficiale di quanto è emerso. Vi ricordiamo che il debutto ufficiale di Xiaomi 14 per il mercato europeo è previsto per il prossimo 25 febbraio 2024. Nel frattempo, vi riassumiamo le specifiche tecniche.