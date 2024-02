Il grande progetto di Meta, WhatsApp, finalmente comincia a portare importanti novità per quanto riguarda i futuri aggiornamenti previsti successivamente. Con essi ci si porta a parlare di un tema molto importante per la messaggistica ovvero il multipiattaforma.

Così da quanto comunicato agli utenti ci saranno previsti aggiornamenti molto importanti per l’applicazione prediletta nel mondo della messaggistica.

WhatsApp, quali sono gli aggiornamenti?

Da quanto esposto e anche accennato poco prima, WhatsApp finalmente aprirà le frontiere per ricevere messaggi da altre piattaforme, sempre normalmente rispettando ogni standard di sicurezza. Con questo si intende la crittografia end-to-end e molto altro. Fornendo così le funzionalità di ricevere e inviare messaggi da e a piattaforme di terze parti.

Decisione presa per l’adeguamento al Digital Markets Act che definisce Meta e molte altre società. La quale ha annunciato che tra poco potremmo finalmente vedere come funzionerà la nuova novità di WhatsApp.

La nuova funzionalità sarà un equilibrio tra tecnologia e sicurezza, la quale per iniziare riguarderà solo i messaggi di testo, vocali, immagini, video e file tra due persone. Per quanto riguarda altre funzionalità ci sarà ancora tempo per progettarle.

Tutto questo potrà essere garantito o estromesso solo dalla vere e pura volontà dell’utente che sceglierà se non aderire all’apertura delle chat di terze parti su WhatsApp. Così da non poter ricevere o inviare messaggi con le suddette.

Per la famosa Meta è molto importante utilizzare in tutte le applicazione così riferito da essa, un protocollo di crittografia ovvero Signal. Protocollo già inserito per esempio da Google in Messaggi. Cosa che su WhatsApp differirà visto che verranno utilizzati molti tipi di protocolli di crittografia, basta che siano in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza.

WhatsApp con gli ultimi aggiornamenti su Android, lascia tracce riguardo parti di codice di una funzione molto interessante. Tra poco si potranno anche fissare i canali in alto, regalando così agli utenti una organizzazione migliore.