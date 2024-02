Il settore degli smartphone pieghevoli è un mercato in rapida crescita ed evoluzione. I device foldable stanno continuando ad aumentare a quasi tutti i principali produttori hanno già presentato un modello o lo stanno sviluppando.

Basta guardare a Samsung con la linea Galaxy Z che ormai presenta due modelli differenti ogni anno. Altri brando come Motorola, Oppo, Huawei, OnePlus e Honor hanno presentato almeno un device foldable e altri sono in cantiere. Emblematico è il caso di Apple che sta sviluppando in device pieghevole che potrebbe sostituire iPad Mini.

L’interesse verso il settore degli smartphone pieghevoli, o più in generale dei device foldable è molto alto. Gli analisti ritengono che questo mercato diventerà sempre più importante in termini di volumi nel corso dei prossimi anni, ma ci sono alcuni produttori che non ne sono troppo convinti.

Il mercato degli smartphone pieghevoli è spietato e alcuni produttori potrebbero abbandonarlo per concentrarsi su altro

Stando a quanto rivelato da Digital Chat Station (DCS) in riferimento ad un recente report, sembrerebbe che alcuni OEM siano intenzionati ad abbandonare il settore. Il leaker indica che tre grandi brand che hanno ridotto gli investimenti nello sviluppo di smartphone pieghevoli.

Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali nè tanto meno siano stati divulgati i nomi, nel report si legge che un brand ha completamente sospeso gli investimenti per lo sviluppo dei foldable. I motivi di questa scelta non sono prettamente economici, in quanto si tratta di un marchio che si configura tra i primi cinque produttori al mondo.

Altre due aziende, invece, hanno deciso di fare marcia indietro sulla realizzazione di uno smartphone pieghevole con apertura a conchiglia. Anche in questo caso, non si hanno dettagli sui brand coinvolti nella scelta.

Possiamo, quasi certamente, escludere Samsung da questa lista in quanto è il brand che attualmente detiene la quota di mercato maggiore nel settore. Anche Huawei è tra i marchi interessati a questo mercato in quanto sono presenti diversi brevetti che ne dimostrano attivamente l’impegno.

Procedendo per esclusione, tra le aziende che potrebbero voler abbandonare il mondo degli smartphone pieghevoli ci potrebbero essere Oppo e Vivo. Di conseguenza, con il ritiro di Oppo, anche i piani di OnePlus potrebbero essere pesantemente influenzati.