Android sta affrontando il tema delle serrature smart e vuole far si che il proprio smartphone funga da chiave per aprire la porta; queste serrature smart sono sempre più diffuse poiché rende la casa più moderna e tecnologica ma anche molto più sicura dato che il codice di apertura lo si trova solo sul telefono del proprietario grazie ad Android. Si può anche personalizzare in modo da farla aprire a distanza o impostare una chiusura automatica della serratura.

Per rendere serrature smart più facili da usare, Android sta iniziando un progetto che prevede la creazione di un sistema in grado di aprire la porta di casa anche dal proprio smartphone. Questo sistema farà in modo che vengano eliminate tutte quelle chiavi che bisogna portarsi dietro sostituendole soltanto con il telefono cellulare in modo da facilitare e velocizzare l’ aperture delle serrature smart.

Android, sblocco delle serrature con lo smartphone

Android è già all’ opera per realizzare un sistema per sbloccare le serrature smart con lo smartphone: alcune di queste novità sono l’aggiunta ad Android il supporto ad Aliro che sarebbe un tipo di serrature smart ed anche l’aggiunta ad Google Play Services di AliroNfcApduService. Questi sistemi sono ancora in fase di progettazione e test per cui ancora non sono pronti per essere utilizzati per cui bisognerà aspettare la fine del 2024 per usufruire del sistema di Android poiché non è in programma nessun lancio ufficiale di novità fino all’ inizio del 2025.

Per sbloccare la serratura con il telefono bisognerà aspettare ancora un po’, ma comunque le novità importanti sono sempre in continua evoluzione per cui aspettiamoci grandi cambiamenti nel mondo delle serrature smart per rendere la vita più semplice a tutti e per rendere la propria casa sempre più smart ed intelligente per comandare le cose che vogliamo fare anche a distanza.