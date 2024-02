Ormai l’intelligenza artificiale è il primo piatto di tutto il mondo. Tutto quello che riguarda l’informatica ha almeno qualche funzione subordinata dalla fantastica AI. E come non poteva anche mettere e sporcarsi le mani anche Meta. Infatti essa si è messa a lavoro per creare e abilitare nuove funzionalità basate con il concetto di intelligenza artificiale per le sue applicazioni. Questa iniziativa prende proprio il nome di MetaAI.

Come annunciato da Mark Zuckemberg, il famosissimo CEO di Meta, la nuova MetaAI sarà un assistente virtuale che avrà l’opportunità di interagire con gli utenti, utilizzabile anche su WhatsApp via chat.

MetaAI, cosa centra WhatsApp?

La famosa MetaAI ha fatto girare la sua immagine in tutto il mondo per la sua fantastica capacità di imitare voci di celebrità famose. Oltre alle imitazioni ha la capacità di elaborare e creare immagini dal semplice testo.

Per attivare MetaAI bisogna seguire dei semplici step per arrivare al risultato. Per prima cosa assicurati di avere WhatsApp con la versione più aggiornata sul tuo dispositivo. Dopo eseguito l’aggiornamento in caso che tu non lo abbia fatto si potrà individuare nella parte superiore della schermata un nuovo pulsante a forma di cerchio colorato. Cliccando il suddetto pulsante si potrà avere l’accesso con il chatbot. Funzionalità che purtroppo è disponibile solo negli Stati Uniti, però con previsione di rilascio globale.

L’arrivo di queste nuove funzioni garantite da MetaAI in arrivo su WhatsApp ci fa capire che una nuova pagina riguardante il mondo della messaggistica si sta evolvendo dando come obiettivo il miglioramento di questo mondo. Grazie alle sue abilità si potranno migliorare le esperienze dell’utente grazie alle risposte, i consigli e molto altro ancora. Da quanto si può capire ogni volta che passa il tempo qualcosa si va a migliorare e sicuramente non potremmo sapere cosi ci aspetterà in futuro.