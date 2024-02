Computer invasi dalle formiche: attenzione alla vostra GPU

Nel vasto panorama delle notizie curiose e sorprendenti, un post dal titolo provocatorio “Le formiche stanno mangiando la mia GPU” ha recentemente catturato l’attenzione degli appassionati di hardware sui vari siti web e forum, dopo essere stato condiviso su Reddit.

L’autore di questo singolare post risponde al nome di Thejus_Parol, un utente di Reddit che ha condiviso la sua insolita esperienza accompagnata da foto esplicative. Thejus_Parol ha raccontato di aver notato improvvisamente un aumento anomalo delle temperature sulla sua GPU, una vecchia ma affidabile GTX 1060 AMP! prodotta da Zotac. Quando ha deciso di indagare sul problema, ha fatto una scoperta sorprendente: formiche che si muovevano all’interno del computer, con un’enorme colonia che sembrava essersi stabilita direttamente sulla sua scheda grafica.

Formiche attratte dalla pasta termica e da pad termici

Le immagini allegare dall’utente mostrano chiaramente i danni causati dalle formiche: i cuscinetti termici della GPU sembravano essere stati attaccati e parzialmente consumati dagli insetti, mentre anche la pasta termica, essenziale per il corretto funzionamento della scheda grafica, era stata oggetto del loro banchetto.

Thejus_Parol ha immediatamente agito per risolvere la situazione, smontando il PC e pulendo accuratamente l’interno con alcool isopropilico al 99%. Nonostante i suoi sforzi, il problema è tornato a manifestarsi: una seconda ondata di formiche è riapparsa, continuando il loro assalto alla sua amata GPU. La situazione ha gettato l’utente in uno stato di preoccupazione costante, poiché temeva per l’integrità del suo PC a causa dell’azione corrosiva degli acidi prodotti dalle formiche.

Questo insolito episodio ha suscitato una serie di riflessioni all’interno della comunità di Reddit e non solo. Molti hanno suggerito di adottare misure preventive più efficaci contro gli insetti. Un esempio comprende l’utilizzo di spray anti–insetti o la chiamata di un professionista per una disinfestazione completa dell’ambiente. informatico.

Per quanto insolito, il caso delle formiche che attaccano una GPU sottolinea l’importanza della manutenzione regolare del proprio PC. Sebbene possa sembrare un evento isolato e improbabile, è essenziale prendere precauzioni per proteggere il proprio hardware dagli agenti esterni dannosi, compresi gli insetti.

Infatti, il problema delle formiche nei computer non è del tutto nuovo, come dimostrano altri casi simili riportati in passato su Internet. Ciò suggerisce che, anche se rari, tali incidenti possono verificarsi e devono essere affrontati con serietà per evitare danni irreparabili al proprio equipaggiamento tecnologico. Fondamentale per prevenire incidenti come questo, e non solo, è dunque una costante e corretta manutenzione informatica.