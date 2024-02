Lo sconto applicato da Amazon sul Google Pixel 8 Pro può, sotto molteplici punti di vista, essere considerato praticamente folle, per il semplice motivo che punta ad una forte riduzione di 250 euro circa sul prezzo originario di listino, a prescindere dalla colorazione scelta.

Il prodotto è a conti fatti uno dei migliori in circolazione, ha un bellissimo display OLED da 6,7 pollici di diagonale, con refresh rate dinamico che può spaziare tra 1 e 120Hz, così da incrementare al massimo la reattività e la fluidità dello stesso. La batteria è un componente da 5050 mAh, con supporto alla ricarica rapida a 30W e wireless a 23W, capace comunque di garantire una buona autonomia complessiva.

Google Pixel 8 Pro: le offerte sono da pazzi

Google Pixel 8 Pro è a tutti gli effetti un top di gamma, e come tale il suo prezzo di vendita attuale ha superato i 1000 euro, fermandosi, per quanto riguarda il listino almeno, a 1099 euro. Essendo uno smartphone relativamente recente, era difficile pensare di assistere ad una forte riduzione, Amazon è riuscita ad abbassare la spesa del 14%, riuscendo così a raggiungere 949 euro come valore finale richiesto all’utente stesso. Per l’acquisto dovete subito collegarvi a questo link.

La colorazione che vi abbiamo inserito nell’articolo è la Nero Ossidiana, nessuno però vi vieta di provare ad acquistare una delle altre due presenti su Amazon. Attenzione a non variare il quantitativo di memoria interna, infatti sono disponibili modelli da 256 e 512GB, poiché a tutti gli effetti il prezzo potrebbe essere differente. Come al solito parliamo della garanzia legale della durata di 24 mesi, questa è integrata nel valore dell’acquisto, e coprirà solo ed esclusivamente i difetti di fabbrica (non i danni accidentali eventualmente causati dall’utente finale stesso).