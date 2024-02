Alla fine dello scorso anno, il team di sviluppo di Google Messaggi ha anticipato l’arrivo di sette nuove funzionalità destinate a essere implementate nelle settimane successive, promettendo un’esperienza ancor più arricchita per gli utenti Android affezionati all’applicazione. Nel corso dei giorni successivi, queste novità hanno iniziato a prendere forma, raggiungendo un numero sempre maggiore di utenti e, proprio in questi giorni, un’altra di queste innovazioni è stata introdotta a livello globale: stiamo parlando della funzione denominata “Screen Effects“.

Novità in arrivo per Google Messaggi

Così come suggerisce il nome stesso, gli Screen Effects sono una caratteristica che offre agli utenti la possibilità di arricchire le loro conversazioni con una serie di effetti visivi particolari. Ad esempio, l’inserimento di parole come “Ti amo” o “Buon San Valentino” attiva questa funzione sull’applicazione mostrando agli utenti una serie di cuori e una colomba. Mentre se gli utenti digitano l’espressione “Suona bene” vedranno apparire dei pollici in su ai lati dello schermo del proprio dispositivo Android.

Nel momento in cui questa novità è stata annunciata, il team di Google Messaggi ha fornito un esempio relativo alla frase “Sta nevicando“. Infatti, se gli utenti digitano questa particolare frase potranno assistere alla comparsa di un’apposita animazione sullo schermo. Sono vari gli esempi di questo tipo che presto dovrebbero essere disponibili per tutti gli utenti, anche se al momento non è così. I primi utenti a poterne usufruire, infatti, sono stati quelli iscritti al canale beta del servizio di messaggistica di Google.

Le prime fasi di questo lancio ufficiale sono partite in concomitanza di San Valentino. Un regalo che Google ha voluto fare a tutti i suoi affezionati utenti.

In totale, dovrebbero essere state implementate oltre 15 espressioni “nascoste” dal team di sviluppo di Google Messaggi. In questo modo è stato concesso agli utenti di attivare questi speciali effetti sia nelle conversazioni RCS che negli SMS tradizionali. Al momento, non è prevista un’opzione specifica per disattivare questa funzionalità.

Per coloro che desiderano scaricare le varie versioni dell’app Google Messaggi per Android man mano che vengono rilasciate, è possibile fare affidamento su APK Mirror. Qui è disponibile una pagina dedicata proprio a questo scopo. In alternativa, l’applicazione può essere scaricata direttamente dal Google Play Store.