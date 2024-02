Il team di WhatsApp continua a lavorare diligentemente per migliorare l’esperienza degli utenti attraverso la sua versione beta.

Gli ultimi aggiornamenti, rilasciati attraverso il programma Google Play Beta, portano la versione beta dell’app fino alla versione 2.24.4.20. Questi aggiornamenti includono diverse novità volte a ottimizzare l’utilizzo dei canali e semplificare la gestione degli account.

Una delle nuove funzionalità introdotte è la possibilità di disattivare le reazioni nei canali. Questo permette ai proprietari di avere un maggiore controllo sull’interazione all’interno dei canali.

Anche se le reazioni sono attivate per impostazione predefinita, i proprietari ora possono scegliere di disattivarle quando lo ritengono opportuno. Questo non solo riduce le distrazioni potenziali, ma anche i fraintendimenti, permettendo agli utenti di concentrarsi maggiormente sui contenuti.

WhatsApp Beta: rinnovamento grafico per una maggiore chiarezza dell’interfaccia

L’interfaccia grafica dei canali WhatsAPP sta subendo un rinnovamento per renderla più simile a quella delle chat. Questo aggiornamento mira a migliorare la chiarezza e la coerenza nell’utilizzo dell’app.

Ad ogni modo, è importante notare che questo cambiamento estetico non comporta nuove funzionalità, come la possibilità di fissare determinati canali in cima all’elenco. L’aggiornamento più recente include anche una funzione per la creazione automatica di rapporti di account e canali.

Questo permette agli utenti di ricevere rapporti mensili dettagliati sull’attività dei propri account e dei canali associati. La nuova opzione elimina i tempi di attesa associati alle richieste manuali, rendendo la gestione degli account e dei canali più efficiente e agevole.

Per accedere alle ultime novità di WhatsApp Beta, gli utenti possono verificare di avere installata la versione più recente dell’app dal Google Play Store.

Coloro che desiderano sperimentare in anteprima le nuove funzionalità possono iscriversi al programma beta direttamente dall’app o scaricare manualmente i file APK dal portale APK Mirror.

Insomma, gli aggiornamenti recenti di WhatsApp Beta per Android introducono diverse nuove funzionalità volte a migliorare l’esperienza degli utenti. Dalla possibilità di disattivare le reazioni nei canali al rinnovamento grafico dell’interfaccia. Tutte queste modifiche mirano a rendere l’utilizzo di WhatsApp più efficiente e gradevole per tutti gli utenti.