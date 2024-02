Il team di WhatsApp si impegna costantemente nell’introduzione di nuove funzionalità per migliorare l’usabilità e l’esperienza degli utenti sulla piattaforma di messaggistica istantanea. Le ultime informazioni che circolano indicano che potrebbe essere in arrivo una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di contrassegnare chat e contatti come preferiti, offrendo una soluzione per separare le conversazioni più occasionali da quelle più rilevanti.

Gli indizi della nuova funzione preferiti

Secondo quanto riportato dal portale Hdblog.it, segnali di questa nuova funzionalità erano già emersi nei recenti Beta rilasciati per i client iOS, nella versione 24.3.10.70. Il codice sorgente suggeriva l’imminente introduzione di questa caratteristica, la quale non dovrebbe essere del tutto inaspettata, considerando che WhatsApp già permette da tempo di salvare singoli messaggi tra i preferiti.

La nuova funzione in fase di test consentirebbe di contrassegnare sia i contatti che le chat come preferiti, migliorando l’usabilità generale della piattaforma. Si prevede che verrà introdotta la possibilità di creare un’etichetta che creerà un’area dedicata solo per i contatti e le conversazioni ritenute più importanti. Gli utenti avranno così la possibilità di personalizzare ulteriormente il proprio account, separando le conversazioni di maggiore rilevanza dalle altre.

L’implementazione di un sistema di etichettatura permetterà agli utenti di aggiungere numeri e contatti all’elenco dei preferiti con un semplice tap sul pulsante dedicato nel menu. Attraverso la funzione di ricerca interna, gli utenti potranno accedere facilmente a tutti i contenuti contrassegnati come preferiti, archiviati in un’area apposita.

E’ importante sottolineare che questa funzione è ancora in fase di sviluppo e non sono ancora disponibili dettagli precisi sulla sua implementazione.

WhatsApp, innovazione e sicurezza

Oltre alle nuove funzionalità, WhatsApp sta anche concentrando la sua attenzione sulla sicurezza degli utenti. Dopo l’introduzione delle chat private con lucchetto, il team sta lavorando su ulteriori procedure per garantire una maggiore tutela su tutti i dispositivi collegati a un singolo utente. Questi sforzi sono volti a proteggere la sicurezza delle conversazioni su ogni dispositivo, riducendo il rischio di diffusione non autorizzata dei dati.

L’innovazione e la sicurezza rimangono al centro degli sforzi di WhatsApp, con l’introduzione di nuove funzionalità volte a migliorare l’esperienza degli utenti e a garantire una maggiore tutela delle informazioni personali. Resta da vedere come queste novità saranno accolte dagli utenti e come influenzeranno il modo in cui utilizziamo la popolare piattaforma di messaggistica.