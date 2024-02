Offerta Speciale: Apple iPhone 15 in Nero a soli 799,00€ su Amazon

Se sei in cerca del prossimo smartphone che cambierà il modo in cui vivi la tecnologia, non cercare oltre: l’Apple iPhone 15 è qui con un’offerta imperdibile su Amazon. Adesso lo puoi avere a soli 799,00€ invece dei consueti 979,00€. Ma le sorprese non finiscono qui: grazie a un’opportunità speciale, puoi persino acquistarlo subito e rateizzare il pagamento con Cofidis direttamente al momento del check-out.

Quali sono le caratteristiche dell’iPhone 15? Cosa dona all’utente?

La Dynamic Island su iPhone 15 è una vera e propria rivoluzione, tenendoti costantemente aggiornato su notifiche e attività in tempo reale, assicurando che non ti perda nulla di importante, che si tratti di una chiamata in arrivo o del tuo volo imminente. Quanto al design, il dispositivo un elegante corpo in vetro a infusione di colore e alluminio, resistente agli schizzi, alle cadute e alla polvere. Grazie alla parte frontale in Ceramic Shield e al display Super Retina XDR da 6,1″, la luminosità è addirittura raddoppiata rispetto al modello precedente, rendendolo perfettamente leggibile anche alla luce diretta del sole.

La fotocamera principale da 48MP con teleobiettivo 2x cattura dettagli straordinari, dandoti la possibilità di scattare ritratti mozzafiato e composizioni perfette, mentre la modalità “Ritratti di nuova generazione” ti consente di regolare la messa a fuoco anche dopo lo scatto, garantendoti risultati sempre impeccabili. Non dimentichiamoci poi delle funzioni di sicurezza avanzate dell’iPhone, come SOS emergenze via satellite e Rilevamento incidenti, che ti offrono una tranquillità extra in situazioni di emergenza.

Grazie al potentissimo chip A16 Bionic, potrai sperimentare prestazioni ultraveloci, transizioni fluide e una straordinaria durata della batteria. Con la connettività USB-C, caricare il tuo iPhone 15, il tuo Mac ed anche il tuo iPad è diventato più semplice e pratico che mai. Inoltre, la nuova funzione di ricarica inversa ti consente persino di alimentare i tuoi dispositivi Apple Watch o AirPods direttamente dal tuo iPhone 15.