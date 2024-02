Il 2024 si prospetta come un anno di significativi cambiamenti per la linea entry-level degli AirPods di Apple, dopo un 2023 che non ha portato rivoluzioni sostanziali. Attualmente, la gamma AirPods comprende quattro versioni: gli AirPods di 2a generazione, gli AirPods di 3a generazione con custodia di ricarica Lightning o MagSafe e gli AirPods Pro di 2a generazione. Quest’anno segnerà un’importante trasformazione con l’introduzione degli AirPods di 4a generazione.

Anticipazioni sulla 4a generazione di Apple

Secondo le informazioni dettagliate fornite da Mark Gurman di Bloomberg, Apple ha in programma di lanciare gli AirPods 4 nel corso del 2024. Questi nuovi modelli sostituiranno gli attuali AirPods 2 e AirPods 3, proponendo un design che rappresenta una fusione tra gli AirPods 3 e gli AirPods Pro, con steli più corti e una vestibilità migliorata. Contrariamente agli AirPods Pro, gli AirPods 4 non avranno punte sostituibili, ma mireranno a offrire comunque un comfort superiore.

Le caratteristiche distinte tra le due varianti degli AirPods 4 includeranno la presenza o l’assenza della cancellazione del rumore. La versione di fascia alta integrerà questa funzionalità, mentre quella di fascia bassa no. Entrambe le versioni saranno dotate di una nuova custodia di ricarica con porta USB-C, ma il modello di fascia alta avrà un ulteriore plus con altoparlanti integrati per migliorare l’integrazione con la funzione “Trova il mio iPhone”.

Rinnovare gli AirPods nel 2024 senza compromessi

Le anticipazioni indicano che il lancio degli AirPods 4 avverrà entro il 2024, con la tradizionale presentazione di nuovi prodotti Apple in concomitanza con i nuovi iPhone a settembre. L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha fornito ulteriori dettagli, sottolineando che una versione economica denominata “AirPods Lite” potrebbe vedere la luce nello stesso anno, con un prezzo previsto di 99 dollari. Anche l’analista Jeff Pu ha confermato lo sviluppo degli AirPods Lite, consolidando l’idea di un futuro più accessibile per questa rinomata linea di auricolari wireless. L’attesa è ora incentrata sulle innovazioni che Apple introdurrà per mantenere la sua posizione di leader nel settore degli auricolari true wireless.