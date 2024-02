TIM ha lanciato le Power con 150 GIGA al mese

Stando a quanto riportato dagli organi di informazione relativi al celebre gestore, l’obiettivo adesso è recuperare utenti. TIM vuole sfruttare questa prima fase del 2024 per dare a tutti l’impressione di poter risparmiare anche con una delle sue promozioni mobili.

Il famosissimo gestore, che in Europa continua a riscuotere gran successo per le sue infrastrutture, sta operando in maniera congrua con i canoni richiesti dal mondo della telefonia attualmente. Le sue offerte infatti sono piene di contenuti e oltretutto riescono a garantire anche prezzi molto più bassi rispetto ad un tempo. Con il solo scopo di mettere in difficoltà gli altri provider, TIM ha deciso di ripristinare anche per il 2024 le sue due offerte Power.

Sia la prima che la seconda offrono i migliori contenuti e questo può essere testimoniato direttamente dagli utenti che le hanno sottoscritte. Minuti, messaggi e giga in quantità ma anche un regalo per tutti coloro che le scelgono.

TIM, nuove offerte Power per battere i provider virtuali e Iliad in un sol colpo

La prima offerta, ovvero la Power Iron, consente a tutti di avere le chiamate senza limiti verso qualsiasi numero, messaggi illimitati e 100 giga in 4G. Il prezzo è davvero ridicolo: solo 6,99 € al mese.

La seconda offerta è ancora più vantaggiosa visto che costa solo 7,99 € al mese. La Power Supreme Web Easy concede minuti senza limiti verso tutti i gestori, messaggi illimitati e 150 giga in 4G tutti i mesi.

Il grande vantaggio però è quello che viene praticamente alla fine, o meglio all’inizio visto che ad essere totalmente gratuito è il primo mese. TIM lo offre a tutti, con la possibilità dunque di cominciare a pagare dal secondo in poi.

Gli utenti che possono avere l’opportunità di sottoscrivere le due soluzioni appartengono solo ed esclusivamente a due fazioni. Da un lato c’è Iliad e dall’altro i gestori virtuali.