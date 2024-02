CoopVoce ha la EVO 200 che batte Iliad a mani basse: costa POCHISSIMO

Per i gestori virtuali sembra molto più semplice offrire contenuti di alto livello per un prezzo basso che dura per sempre. Non ci sono, nel più dei casi, rimodulazioni che possano interferire ed è per questo che infatti CoopVoce è leader assoluto.

Il famosissimo provider virtuale sta riuscendo a tenere alto il livello delle sue promozioni mobili e basso quello della concorrenza, che infatti non riesce a competere. L’obiettivo adesso è quello di far vedere una vecchia conoscenza, pronta a ritornare per scavare un solco definitivo. Al suo interno c’è davvero di tutto e per un prezzo davvero ridicolo.

CoopVoce ha trovato l’antidoto contro Iliad, è la EVO 200 che costa 7,90 € al mese

Per fare di meglio questa volta servirà un vero miracolo alla concorrenza, visto che CoopVoce ha ripristinato la sua EVO 200.

All’interno di questa promozione mobile c’è tutto, a partire dai minuti che sono senza limiti verso tutti fino ad arrivare a 1000 SMS. Il punto di forza sta però in 200 giga disponibili in 4G tutti i mesi, peraltro per soli 7,90 € per sempre.

Il prezzo mensile dell’offerta è davvero molto basso e a convincere ulteriormente gli utenti ci pensano altri due aspetti. Il primo è rappresentato dal costo di attivazione che è totalmente gratuito insieme a quello della SIM. Il secondo vantaggio è rappresentato invece dalla possibilità di avere il primo mese gratis semplicemente sottoscrivendo la promo. Si comincerà a pagare dopo i primi 30 giorni trascorsi con CoopVoce.

Infine anche i tempi di attivazione dell’offerta possono sensibilmente diminuire grazie ad una novità introdotta nel 2023. Per attivare una nuova offerta quando si cambia gestore, bisogna attendere che arrivi la scheda SIM a casa. Con CoopVoce queste tempistiche possono essere abbreviate, o meglio cancellate totalmente: basta scegliere la eSIM, ovvero la scheda virtuale che si installa nello smartphone senza avere bisogno di quella fisica. In questo modo non bisognerà attendere troppo tempo affinché avvenga la portabilità.