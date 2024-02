Offerte TIM, per 6 EURO ecco le Power fino a 150 GB

Chi vuole avere tutto sul proprio smartphone tra minuti, messaggi e giga, può rifarsi sicuramente alle soluzioni di TIM. Il gestore rende disponibili due offerte straordinarie che includono tutto al loro interno, a partire dai minuti fino ad arrivare ai giga.

La prima è già abbastanza soddisfacente, in quanto riesce a mescolare perfettamente prezzo e qualità. La seconda, per qualche euro in più, va ancora oltre.

TIM ha trovato il modo per distruggere Iliad e i virtuali: ecco le Power con 100 e 150 giga

La prima offerta si chiama Power Iron, una vera e propria bomba visto il rapporto tra qualità e prezzo. In primo luogo, ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi per poi passare a messaggi senza limiti verso tutti. Il vero colpo da maestro sta nel concedere anche 100 giga e soprattutto un prezzo complessivo di soli 6,99 € per così tanta qualità.

Gli fa eco la Power Supreme Web Easy, con un prezzo di soli 7,99 € al mese e con un totale di 150 giga in 4G per navigare sul web. Anche qui ovviamente ci sono minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

Sono ovviamente alcune le condizioni da rispettare per avere un privilegio del genere. Quella fondamentale è di far parte di uno dei gestori che TIM ha deciso di attaccare. In primo luogo infatti le due soluzioni del gestore anglosassone sono dedicate solo ed esclusivamente a chi proviene da un gestore virtuale o da Iliad. Solo in pochi casi l’offerta è stata proposta con un messaggio-invito ai vecchi clienti appartenenti a gestori diversi da questi.

Oltre a questo l’altro grande vantaggio sta nell’iniziativa garantita per il primo mese: TIM infatti ha scelto di offrire gratis i primi 30 giorni, consentendo agli utenti di evitare di pagare la prima mensilità. Si comincerà a pagare dal secondo mese in poi.