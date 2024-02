La PlayStation 5 sta morendo, è in fase CALANTE

I dati finanziari che riguardano il terzo trimestre fiscale inerente all’anno 2023 di Sony, hanno dato modo di rivedere le previsioni di vendita per la sua console di punta. La PlayStation 5, in previsione, verrà abbassata da 25 milioni a 21 milioni di unità previste.

Il prossimo anno fiscale, secondo la compagnia, dovrebbe dare il via ad un graduale inizio del calo delle vendite per il prodotto. È tutto normale: dovrebbe entrare nella fase calante del ciclo vitale, come capita sempre.

La PlayStation 5 sta entrando nella fase calante delle vendite

L’ultimo periodo ha mostrato una lieve flessione delle vendite della PlayStation 5 di Sony. Dal lancio ad oggi sono state vendute ben 54,8 milioni, ma sembra che ora si sia vicini all’inizio della fase calante. Nel complesso sembra però che le stime di Sony siano state parzialmente disattese, in quanto la PlayStation 4 ha fatto meglio con 57,3 milioni e perché si aspettava almeno 1 milione in più.

Queste sono le parole in merito da parte di Naomi Matsuoka, vice presidente senior di Sony Corporation:

“Guardando al futuro prossimo, PS5 entrerà ufficialmentenella fase finale del suo ciclo di vita. Proprio a tal proposito, sarà nostro dovere concentrarci sull’equilibrio tra vendite e profitto che deve essere perfettamente bilanciato. Di conseguenza ci aspettiamo che il ritmo delle vendite annuali della console PS5 inizi a calare a partire dal prossimo anno fiscale.”

A seguire ecco quanto dichiarato da Hiroki Totoki, direttore operativo di Sony Corporation:

“Per quanto concerne il software first party, abbiamo intenzione di mantenere la nostra attenzione sulla creazione di giochi di alta qualità e soprattutto sullo sviluppo di esperienze live service. Sebbene siano attualmente in corso progetti molto importanti anche per il futuro, non abbiamo in programma il lancio nuovi titoli appartenenti a serie già esistenti nel prossimo anno fiscale, come ad esempio God of War Ragnarok e Marvel’s Spider-Man 2.”