PosteMobile rilancia la promo Creami WOW Weekend 30 GB

Durante il periodo di Carnevale, l’operatore telefonico virtuale PosteMobile aveva reso disponibile per un breve periodo di tempo limitato la super offerta mobile denominata PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB ad un prezzo diverso rispetto a quanto fatto in passato. Ora, l’operatore sembra che abbia deciso di prorogare nuovamente questa offerta mantenendo sempre lo stesso prezzo per il rinnovo mensile. Anche questa volta, però, l’operatore renderà disponibile l’offerta soltanto per un breve periodo di tempo.

PosteMobile, l’operatore fa tornare la super offerta PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB

L’operatore telefonico virtuale PosteMobile ha deciso di far tornare la sua super offerta mobile denominata PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB. Come già detto in apertura, l’operatore aveva già proposto in passato questa offerta anche durante il periodo della festività del Carnevale. Ora l’offerta è però tornata disponibile a partire dal 15 febbraio 2024.

Tuttavia, anche questa volta l’offerta sarà disponibile all’attivazione soltanto per un brevissimo periodo di tempo. Gli interessati avranno infatti tempo soltanto fino a domani 18 febbraio 2024. Il costo per il rinnovo mensile rimane sempre lo stesso, ovvero pari a 5,99 euro al mese. Nello specifico, nel bundle l’offerta in questione include fino a 30 GB di traffico dati validi per navigare con una connettività pari a 4G+.

Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono anche inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Nel caso in cui si dovessero finire i giga per navigare, come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, gli utenti potranno attivare l’opzione aggiuntiva denominata Giga Extra. Con questa opzione, gli utenti avranno subito a disposizione 1 GB in più per navigare ad un costo di 1,99 euro.

Ricordiamo che l’offerta PosteMobile Creami WOW Weekend 30 GB è attivabile online sul sito dell’operatore virtuale. Potranno attivare l’offerta i nuovi clienti dell’operatore, sia chi attiva un nuovo numero sia chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici.