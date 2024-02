Vodafone ha trovato le OFFERTE top: le Silver hanno fino a 200 GB

Ogni volta che si parla di grandi offerte, non c’è dubbio che uno dei gestori più importanti in assoluto risulti appunto Vodafone. Gli ultimi mesi hanno dimostrato quanto l’impatto del gestore sia importante sugli utenti, soprattutto a suon di grande qualità. L’azienda vuole recuperare parte del suo vecchio pubblico che è scappata via e ovviamente serviva qualcosa di rilevante.

A tal proposito ecco che tornano disponibili anche nel 2024 le classiche offerte della linea Silver, amatissima in Italia. Per riuscire a sottoscrivere queste soluzioni, gli utenti dovranno avere dei requisiti ben precisi, ma almeno per adesso importante capire cosa c’è al loro interno.

Vodafone: le migliori offerte sono tornate a far paura, ecco le Silver

Se l’obiettivo di Vodafone è quello di recuperare utenti, è necessario che queste due opportunità mobili abbiano tutto al loro interno. Effettivamente non manca veramente nulla alle Silver, che infatti si propongono con prezzi molto bassi e con minuti, SMS e giga in quantità industriale. La prima soluzione costa un po’ meno rispetto alla seconda, mentre quest’ultima garantisce il meglio.

Partendo proprio dalla prima, il prezzo risulta molto basso e corrisponde infatti ad una cifra di soli 7,99 € mensili. Cosa ottiene un utente che opta per questa promozione? Ben 100 giga in 4G per la navigazione sul web ma anche minuti illimitati verso qualsiasi numerazione ed SMS illimitati.

La seconda offerta, quella che costa di più ma che offre di più allo stesso tempo, ha un prezzo di 9,99 € mensili. Conquista Vodafone consente agli utenti di portare a casa tutti i mesi minuti ed SMS senza limiti ma con 150 giga in 4G.

Un’altra grande opportunità, concessa a coloro che scelgono una delle due Silver, è garantita dal servizio di ricarica automatica meglio conosciuto come SmartPay. Con questa opzione infatti si possono avere altri 50 giga da accumulare con quelli presenti nell’offerta scelta.