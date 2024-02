TIM di recente ha presentato due nuove proposte nel settore della telefonia mobile. Offrendo soluzioni competitive che rientrano tra le migliori sotto i 10 euro mensili. Queste offerte sono state progettate per coloro che stanno valutando un passaggio a TIM provenendo da altri operatori.

Le due offerte, denominate TIM Power Supreme Easy New e Power Iron New, presentano tariffe molto convenienti a partire da 6,99 euro al mese. Ecco una panoramica dei dettagli:

TIM Power Supreme Easy New, offre:

minuti illimitati per chiamate nazionali;

per chiamate nazionali; 200 SMS verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; un generoso pacchetto dati di 200 GB fino alla velocità del 4G ;

fino alla velocità del ; inclusi i servizi LoSai, ChiamaOra e Piano TIM BASE 19

Il costo mensile è di 7,99 euro, con il contributo di attivazione gratuito e una SIM a 5 euro. È obbligatoria l’attivazione del servizio Ricarica Automatic. Questa offerta è disponibile solo per coloro che richiedono la portabilità del numero da operatori come Iliad, PosteMobile e Fastweb.

2. TIM Power Iron, offre anch’essa:

minuti illimitati per chiamate nazionali;

per chiamate nazionali; 200 SMS verso tutti i numeri nazionali;

verso tutti i numeri nazionali; 150 GB di traffico dati fino alla velocità del 4G.

Il costo mensile è di 6,99 euro, con le stesse condizioni di attivazione e servizi inclusi della precedente offerta. Anche questa opzione è disponibile solo per coloro che richiedono la portabilità del numero da alcuni operatori selezionati.

TIM: limitazioni e disponibilità

È importante notare che queste offerte sono disponibili solo per chi richiede la portabilità del numero da operatori specifici, non per nuove attivazioni. Al momento, non è stato specificato fino a quando saranno disponibili queste offerte, ma ci si aspetta che rimangano valide almeno fino alla fine del mese in corso.

Per richiedere l’attivazione o ricevere assistenza dal servizio clienti TIM, è possibile visitare le pagine dedicate alle offerte sul sito ufficiale dell’operatore. Da qui, sarà possibile procedere con l’attivazione o richiedere ulteriori informazioni.

Con queste nuove proposte, TIM si posiziona come un’opzione attraente per coloro che cercano un’ampia quantità di dati a un prezzo accessibile. Attirando potenzialmente un numero significativo di nuovi clienti provenienti da altri operatori.