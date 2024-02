Per chi ha intenzione di cambiare operatore telefonico, ora potrà passare senza problemi a TIM. L’operatore in questione sta infatti proponendo tante nuove super offerte di rete mobile pensate proprio per i nuovi clienti che richiedono la portabilità del proprio numero. Queste offerte sono state attivabili fino ad ora soltanto presso i negozi fisici dell’operatore. Ora, però, l’operatore ha reso disponibili queste offerte anche sul suo sito ufficiale.

Passa ora a TIM, sul sito ufficiale dell’operatore tante offerte super

Sul sito ufficiale dell’operatore telefonico TIM sono disponibili tante offerte mobile pensate per la portabilità. Come già accennato in apertura, queste offerte sono state finora attivabili soltanto presso i negozi fisici dell’operatore. Ora gli utenti interessati potranno passare all’operatore telefonico TIM in tranquillità e senza problemi recandosi direttamente sul sito ufficiale di TIM.

Le offerte disponibili sul sito ufficiale sono rivolte principalmente ai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici. In particolare come segnalano i colleghi di Mondomobileweb.it, gli operatori di provenienza sono i seguenti:

Iliad, Poste Mobile, Poste Mobile Full, Rabona Mobile, Fastweb Full, Coop Full, Coop Italia, BT Enia Mobile, BT Italia Full MVNO, China Mobile International, Daily Telecom, Digi Mobil, Élite Mobile, Enegan, Europe Energy, FederMobile, TDM, Green ICN, Intermatica, Italia Power, Lycamobile Plus, Nextus, Nextus Telecom/NT Mobile, Noitel, Noitel Italia srl, NV Mobile, Optima Italia, Ovunque, Plink, Plintron Italia Full, Spusu Mass Response, Tiscali, UnoMobile, Welcome Full, Whitu Italia e Wings Mobile

Tra le offerte disponibili c’è la super offerta mobile denominata TIM Power Iron Web New. Si tratta di una delle offerte più convenienti dell’operatore. Nello specifico, l’offerta include fino a 150 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 200 SMS verso tutti i numeri. Il costo da sostenere è di 6,99 euro al mese.