Nel panorama delle telecomunicazioni italiane, Milano si conferma come il fulcro delle prestazioni di Internet mobile. Questo secondo i recenti risultati dell’indagine condotta dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni.

La campagna 2023 di drive test ha coinvolto 45 città italiane, misurando le performance delle reti mobili, inclusa la tecnologia 5G.

La Fondazione Ugo Bordoni, ente indipendente incaricato da AGCOM, ha utilizzato la metodologia dei drive test, equipaggiando veicoli con strumentazione professionale per rilevare una vasta gamma di informazioni sulla qualità del servizio (QoS).

Questo approccio è cruciale per valutare l’esperienza degli utenti finali e ha consentito di evidenziare miglioramenti significativi rispetto agli anni precedenti.

Internet: prestazioni medie e variazioni rispetto all’anno precedente

I risultati derivati dallo studio delle recenti prestazioni di Internet alla massima velocità, hanno mostrato che il valore medio della velocità di download è di circa 339 Mbps. Mentre vi è una velocità di upload di circa 59 Mbps nelle misurazioni statiche.

Ad ogni modo, nelle misurazioni dinamiche urbane, la velocità media di download è di circa 227 Mbps, con una velocità di upload di circa 45 Mbps.

Questi dati sono frutto di confronti con le misurazioni effettuate nell’anno precedente, rivelando un costante miglioramento delle prestazioni delle reti mobili.

Milano spicca come la città con le migliori prestazioni, registrando una velocità di download superiore ai 406 Mbps e una velocità di upload che supera i 70 Mbps. Questi dati rappresentano un significativo incremento rispetto alle misurazioni del 2022, confermando la leadership della città nel settore delle telecomunicazioni.

L’analisi dei risultati della campagna 2023 rivela un miglioramento complessivo delle prestazioni delle reti mobili. Evidenziando il ruolo cruciale della tecnologia 5G nel fornire connettività veloce e affidabile agli utenti.

L’AGCOM e la Fondazione Ugo Bordoni continuano a monitorare da vicino l’evoluzione delle reti mobili, al fine di garantire un servizio sempre migliore agli utenti italiani.