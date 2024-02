Il Nothing Phone (2a) sarà finalmente presentato il prossimo 5 marzo durante l’evento Nothing: Fresh Eyes, in diretta sul sito ufficiale del marchio.

Dopo settimane di speculazioni e indiscrezioni, finalmente avremo modo di scoprire tutte le caratteristiche tecniche ed estetiche di questo nuovo smartphone.

Le settimane precedenti al lancio sono state animate da numerosi rumors riguardanti il design e le specifiche del Nothing Phone (2a).

Le prime immagini trapelate suggerivano un layout delle fotocamere posteriori in verticale, ma le voci non erano concordi. Alcuni leaker ipotizzavano un design simile a quello del Galaxy S10, con le fotocamere disposte in orizzontale. Successivamente, nuove immagini dal vivo hanno confermato il layout orizzontale, ma la confusione è rimasta fino all’ultimo momento.

Nothing Phone 2a: specifiche tecniche confermate

Nonostante le incertezze sul design, le specifiche tecniche del Nothing Phone (2a) sembrano essere state confermate. Lo smartphone sarà dotato di:

un display AMOLED da 6,7 pollici ;

; refresh rate di 120Hz ;

di ; processore MediaTek Dimensity 7200. La memoria sarà disponibile in due varianti: 8/12GB di RAM e 128/256GB di storage interno. Il sistema operativo preinstallato sarà Android 14 con interfaccia personalizzata Nothing OS 2.5.

Fotocamere potenti per scatti impeccabili

Uno dei punti di forza del Nothing Phone (2a) saranno sicuramente le fotocamere.

La fotocamera anteriore sarà da 32MP ;

sarà da ; Sul retro troviamo una doppia fotocamera composta da un sensore principale da 50MP e un sensore ultra grandangolare sempre da 50MP, entrambi di Samsung.

Ci si aspetta quindi prestazioni fotografiche di alto livello, anche in condizioni di scarsa luminosità. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia hanno svelato i prezzi del Nothing Phone (2a) per il mercato europeo.

La versione con 8GB di RAM e 128GB di storage interno sarà venduta a 349 euro ;

e sarà venduta a ; La versione con 12GB di RAM e 256GB di storage interno avrà un prezzo di 399 euro.

Considerando le specifiche offerte, si tratta di prezzi molto competitivi per uno smartphone di fascia media.

Insomma, il Nothing Phone (2a) si prospetta come un dispositivo molto interessante, con specifiche tecniche di alto livello e un prezzo accessibile. Non ci resta che attendere il 5 marzo per scoprire tutti i dettagli e le sorprese che Nothing ha in serbo per noi.