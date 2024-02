Un’importante svolta è stata raggiunta dall’UE con l’accordo tra Parlamento e Consiglio per accelerare l’accesso a Internet ad alta velocità. Questa iniziativa, annunciata dal Segretario di Stato belga per la digitalizzazione, Mathieu Michel, mira a promuovere una connettività più rapida per i cittadini europei. Mentre allo stesso tempo offre benefici economici tangibili per gli operatori e le imprese coinvolte.

L’obiettivo primario del regolamento è quello di facilitare economie di scala per gli operatori di rete e le imprese interessate. Riducendo così le spese di installazione e aggiornamento delle reti. Ciò non solo renderà le infrastrutture digitali più accessibili e convenienti, ma contribuirà anche a migliorare l’efficienza dei processi di pianificazione e installazione per le reti pubbliche di comunicazione elettronica.

UE e le garanzie di certezza del diritto e trasparenza

Un altro elemento fondamentale del regolamento dell’ UE, è la garanzia di certezza del diritto e trasparenza per tutti gli attori economici coinvolti. Questo è essenziale per creare un ambiente favorevole agli investimenti e alla crescita nel settore digitale. Consentendo alle imprese di pianificare e operare con maggiore sicurezza e chiarezza normativa.

L’iniziativa non si limita a un contesto nazionale, ma dimostra un forte impegno verso l’armonizzazione a livello europeo. Unificando le reti su tutto il territorio, si sta gettando un ponte verso un ecosistema digitale paneuropeo più integrato e competitivo. Ciò favorirà la creazione di un mercato unico digitale più dinamico e stimolante per l’innovazione e la crescita economica.

Prossimi passi e prospettive future

Dopo l’accordo provvisorio, il lavoro tecnico degli esperti di entrambe le istituzioni procederà verso la presentazione di un testo di compromesso ai co-legislatori per l’approvazione finale. Questo segna solo l’inizio di un cammino verso un’infrastruttura digitale più avanzata e accessibile per tutti i cittadini europei, con un potenziale significativo per promuovere la competitività economica e l’inclusione digitale nell’UE.