Con l’avvicinarsi del 29 febbraio, molti possessori di dispositivi mobili si troveranno di fronte a una sgradita sorpresa: WhatsApp non sarà più accessibile sui loro telefoni. L’applicazione di messaggistica istantanea, ampiamente utilizzata per comunicare in tutto il mondo, diventerà incompatibile con alcuni modelli di smartphone a causa di discrepanze nel sistema operativo. Ciò significa che alcuni dispositivi non potranno più supportare l’app, anche se riceveranno una notifica in anticipo.

Per coloro che posseggono cellulari che non dispongono del sistema operativo Android 5.0 o versioni successive e almeno 300 MB di spazio di archiviazione, è fondamentale essere consapevoli di questa imminente incompatibilità.

Se tenterete di scaricare WhatsApp da Google Play e ricevete il messaggio “il tuo dispositivo non è compatibile con questa versione“, è un segnale inequivocabile che il vostro telefono non sarà più in grado di utilizzare l’app.

WhatsApp: l’elenco completo dei dispositivi interessati

Ecco un elenco dei modelli di smartphone che non saranno più compatibili con WhatsApp a partire dal 29 febbraio:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace2

Samsung Galaxy s3 Mini

Samsung Galaxy Trend II

Custodia Samsung Galaxy X2

LG Optimus L3 II Doppio

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

e altri…

Se il vostro cellulare è menzionato in questa lista, è importante considerare alternative per la messaggistica istantanea. Anche se lo smartphone potrà continuare a funzionare per altre attività, se desideri continuare a utilizzare WhatsApp, dovrete optare per un nuovo dispositivo compatibile.

In poche parole, possiamo dunque dire che con il 29 febbraio in avvicinamento, i possessori di dispositivi mobili elencati qui devono prepararsi al fatto che WhatsApp diventerà inaccessibile. È consigliabile agire tempestivamente e considerare l’acquisto di un nuovo telefono compatibile se si desidera mantenere l’accesso a questa popolare app di messaggistica istantanea.

