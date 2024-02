La famiglia iPhone 16 verrà presentata nella seconda metà dell’anno, indicativamente tra settembre e ottobre come da tradizione Apple. Tuttavia, i nuovi flagship dell’azienda di Cupertino sono già al centro di tantissime indiscrezioni.

Nelle scorse settimane abbiamo avuto modo di ammirare in anteprima i primi prototipi dei device, i quali hanno mostrato un design inedito. Gli analisti hanno sottolineato che si trattava di prototipi, quindi il design era ancora sottoposto a variazioni in base all’andamento dello sviluppo.

Tuttavia, stando ad alcuni nuovi report, sembra che Apple sia intenzionata a modificare le linee della scocca posteriore degli iPhone 16. Il cambiamento sarà sostanziale in quanto il comparto fotografico verrà profondamente rivisto rispetto a quanto siamo abituati.

Apple sembra pronta ad abbandonare le fotocamere posizionate in diagonale in favore di un nuovo layout delle ottiche

This would appear to be the new camera module of the iPhone 16, as you can see the vertical positioning is confirmed pic.twitter.com/JWF5olGwQ4 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 16, 2024

A confermare la rivoluzione concettuale di design ci ha pensato il noto leaker Majin Bu con un post su X/Twitter. L’immagine condivisa permette di ammirare il telaio del nuovo comparto fotografico degli iPhone 16.

Come si può notare, il modulo si sviluppa in verticale, con le due fotocamere allineate. Questo significa che i nuovi device Apple saranno caratterizzati dai due moduli posizionati uno sopra l’altro e non in diagonale come siamo stati abituati fino a iPhone 15. Ne consegue che anche l’isola che ingloba le due ottiche sarà modificata. Potremo salutare l’area rettangolare in favore di un’area ellittica a filo con i due sensori.

Tuttavia, resta ancora il dubbio sulla disposizione delle ottiche per la gamma iPhone 16 Pro che dovrebbe poter contare su tre sensori invece dei due sui modelli non Pro. Se questa nuova linea di design dovesse evolvere, possiamo aspettarci le tre ottiche allineate in verticale in stile Samsung Galaxy S24.

Ricordiamo che, al momento, Apple non ha confermato ufficialmente alcun dettaglio in merito ai nuovi smartphone top di gamma. Certamente emergeranno nuove indiscrezioni nel corso delle prossime settimane, in attesa della presentazione ufficiale.