Offerte Pazze TIM: tantissimi giga a meno di 7 euro al mese

TIM ha da pochi giorni lanciato due nuove offerte mobile che si distinguono come alcune delle migliori disponibili sotto i 10 euro. Queste proposte, pensate soprattutto per coloro che intendono passare a TIM da un altro operatore, offrono tariffe altamente competitive a partire da soli 6,99 euro al mese.

Le tariffe TIM super convenienti del momento

Iniziamo con la TIM Power Supreme Easy New. La tariffa include minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS e un pacchetto dati di 200 GB fino alla velocità del 4G. Il costo mensile è di soli 7,99 euro, con un contributo di attivazione gratuito e un costo della SIM pari a 5 euro. È necessario attivare il servizio Ricarica Automatica e sono inclusi servizi aggiuntivi come LoSai, l’utilissimo ChiamaOra ed il fantastico Piano TIM BASE 19. Il pacchetto è disponibile solo per coloro che richiedono la portabilità del numero da operatori come Iliad, Fastweb oppure PosteMobile, e altri.

Passando alla TIM Power Iron New, avrai invece chiamate senza alcun limite verso chiunque in Italia, 200 SMS verso tutti e 150 GB di traffico in 4G. La tariffa al mese in tal caso è ancora più conveniente: 6,99 euro. Attivazione e Sim sono le medesime della proposta precedente, così come i servizi inclusi e la necessità della Ricarica Automatica. Anche questa offerta è disponibile solo per chi richiede la portabilità del numero da determinati operatori.

TIM non ha specificato la durata di validità di queste offerte, ma ci aspettiamo che siano disponibili almeno fino alla fine di questo mese. Per maggiori informazioni e per attivare le offerte, visita le pagine dedicate sul sito ufficiale del gestore.

I motivi per il quale passare ad uno degli operatori più “antichi” d’Italia

Scegliere l’operatore TIM può portare numerosi vantaggi e opportunità, rendendolo una scelta attraente per molti consumatori. La rete di offre una copertura estesa, sia a livello nazionale che internazionale, garantendo una connettività affidabile e veloce ovunque ti trovi. Il gestore non si limita solo alla connettività, ma dona anche una serie di servizi aggiuntivi come TIMvision per lo streaming di film e serie TV, TIMmusic per l’ascolto di musica in streaming e TIMgames per i videogiochi online. L’assistenza clienti di è poi sempre efficiente e accessibile, disponibile tramite telefono, chat online o presso i numerosi punti vendita presenti sul territorio nazionale.