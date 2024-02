Samsung ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento per la famiglia Galaxy S24. I nuovi flagship dell’azienda coreana sono stati presentati lo scorso mese e stanno iniziando a ricevere il primo importante update per migliorare le feature di sistema.

Come indicato da un nuovo report, questo aggiornamento è pensato per introdurre tanti bugfix e rendere più fluida l’esperienza utente. Tuttavia, Samsung va ad introdurre anche nuove funzionalità realizzate sulla base delle esigenze della community.

Il produttore coreano ha tenuto in particolar conto le richieste degli utenti e i loro feedback. Per questo, ha lavorato per migliorare gli aspetti ritenuti più importanti dagli utilizzatori della famiglia Galaxy S24. In particolare, Samsung si è concentrata su tre aree principali: il display, la fotocamera e le funzionalità supportate dall’Intelligenza Artificiale.

Le nuove funzionalità per il display prevedono la possibilità di regolare la voce Vividness all’interno delle impostazioni avanzate. In questo modo sarà possibile rendere i colori e l’illuminazione dello schermo più vividi e personalizzare l’esperienza di visione in base alle proprie preferenze.

Tra le novità per la Fotocamera, Samsung ha introdotto diversi cambiamenti per lo zoom, la modalità ritratto e la modalità notte. Gli smartphone saranno più performanti nello scatto delle foto in diverse condizioni e la qualità generale migliorerà.

Infine, il gigante coreano ha ottimizzato l’integrazione hardware e software per sfruttare appieno le potenzialità offerte dell’Intelligenza Artificiale che spinge Galaxy AI. In particolare, l’update va a risolvere alcuni problemi legati alla lingua per rendere la comunicazione sempre più fluida.

Il rilascio degli update per la famiglia Galaxy S24 inizierà a febbraio e gli aggiornamenti arriveranno a scaglioni. Al momento Samsung non ha fornito una data precisa ma siamo certi che maggiori dettagli verranno rilasciati nel corso dei prossimi giorni.