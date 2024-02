La nuova famiglia iPhone 16 di Apple si preannuncia rivoluzionaria sotto molti punti di vista. L’azienda di Cupertino sembra intenzionata a cambiare il design dei nuovi flagship introducendo novità estetiche molto interessanti.

Il cambiamento sarà importante e gli iPhone 16 segneranno un punto di rottura con la tradizione. Infatti, Apple potrebbe dire addio al design della cover posteriore che contraddistingue i propri device ormai dai tempi di iPhone 11 Pro.

In particolare, l’azienda della mela andrà a ridisegnare il posizionamento delle ottiche e l’isola che ospita il comparto fotografico. Siamo abituati a vedere sui nuovi iPhone un’area quadrata che ingloba due o tre ottiche a seconda del modello. Tuttavia, dalla prossima generazione questa potrebbe sparire definitivamente.

iPhone 16 new information (Rumor)

The size of the 16 Pro models, while many other sources are saying that the size has increased, I am seeing that the 16 Pro Max will have no change, at least that is what I am currently seeing. With no accurate measurements, I cannot guarantee,… pic.twitter.com/uUJjMVikK9

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) February 4, 2024