La crisi economica ha colpito anche il settore delle telecomunicazioni, portando a rincari e aumenti delle tariffe.

Molti operatori telefonici sono stati costretti a ripiegare su rimodulazioni contrattuali per incrementare il costo dell’offerta mensile di alcuni clienti.

Ma uno dei gestori che continua a macinare numeri e clienti, senza deludere mai le aspettative, è sicuramente Iliad.

Iliad è un operatore telefonico francese, fondato dall’imprenditore Xavier Niel nel 2018, e dal suo debutto non si è mai fermato, conquistando altri Paesi oltre alla Francia, come per esempio l’Italia.

In Italia Iliad conta ormai circa 10 milioni di utenti solo per la linea mobile, tutti conquistati grazie alla sua politica innovativa, trasparente e competitiva.

Iliad, quali sono le migliori tariffe del momento?

Iliad infatti ha sin da subito sfidato gli operatori telefonici del nostro Paese proponendo una serie di tariffe a prezzi davvero convenienti e bloccati per sempre. Contando inoltre su un’ottima copertura di rete e uno dei migliori servizi di customer care.

Nel corso del tempo l’operatore ha sempre proposto delle super offerte davvero imperdibili. Vediamo quali sono le tariffe migliori del momento.

La prima offerta disponibile per tutti, da attivare entro il 29 febbraio, è la FLASH 200, promozione che comprende minuti e SMS illimitati e ben 200 GB di internet al mese, anche con il 5G (nelle zone coperte e con i dispositivi compatibili). Il tutto a soli 9,99 euro al mese per sempre e con un costo di attivazione di 9,99 euro.

La seconda, sempre disponibile fino al 29 febbraio, è la FLASH 150, offerta che vanta minuti e SMS illimitati e 150 GB di internet al mese a soli 7,99 euro per sempre e con un costo di attivazione di 9,99 euro.

Attivare le promozioni di Iliad è estremamente semplice e per farlo basta recarsi in un punto Iliad, chiamare un operatore, oppure farlo direttamente online in totale autonomia.