Esclusività e potenza: Cupra Formentor VZ5 in due versioni limitate per il sesto anniversario

Cupra è un brand automobilistico che ha subito colpito nel segno grazie al suo stile elegante e alla sua potenza.

Il marchio è molto recente, nasce infatti nel 2018 come un sottobrand di SEAT e riesce subito a imporsi come un protagonista assoluto della scena automobilistica.

Le automobili di questo recente brand si distinguono proprio grazie a uno stile che mixa eleganza e sportività e una particolare attenzione per le innovazioni tecnologiche.

Tra i modelli più famosi di casa Cupra abbiamo Cupra Leon, una chiara ispirazione della SEAT Leon, Cupra Formentor, un SUV incredibile e Cupra Born, il primo veicolo elettrico del marchio.

In particolare quest’anno decorre il sesto anniversario del marchio, che ha deciso di festeggiare omaggiando gli automobilisti di due nuove edizioni limitati della Cupra Formentor VZ5.

Cupra Formentor VZ5, in arrivo le versioni Century Bronze e Enceladus Grey

La scelta del brand spagnolo è ricaduta proprio sulla Cupra Formentor VZ5 per diverse ragioni, proprio come dichiarato dal vicepresidente esecutivo per le vendite e il marketing, Sven Schuwirth: “La Cupra Formentor VZ5 rappresenta lo stato dell’arte dell’architettura a combustione, oltre all’espressione della volontà del marchio di ispirare la nuova generazione di appassionati di auto. Queste nuove edizioni limitate le rendono omaggio esaltando ulteriormente il look con elementi di design esclusivi“.

La Cupra Formentor VZ5 è un SUV molto potente e le sue due nuove versioni non saranno da meno. Si tratta dei modelli Century Bronze e Enceladus Grey, che verranno prodotte in edizione limitata, 222 veicoli per versione.

La Cupra Century Bronze presenterà delle novità, come i cerchi in lega in rame da 20 pollici e il logo e i dettagli in rame.

La Cupra Endeceladus Grey, invece, avrà tutti questi dettagli cromati scuri, mentre entrambe le versioni avranno sedili e cruscotto in nero.

Per tutti gli altri dettagli non ci resta che attendere la data d’uscita dei nuovi modelli.