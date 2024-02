Da quanto accaduto è passato un anno da quando la grande Microsoft ha acquisito direttamente Activision Blizzard. Acquisizione non da poco bensì si parla all’incirca di 69 miliardi di dollari, dopo i relativi intoppi rilevati ad aprile sempre dello scorso anno. Con se, essa porta titoli imperdibili come serie fulcro e pilastri di intere generazioni di console come Halo, o Call of Duty o persino giochi più fantasiosi come Overwatch.

Come però prevedibile arrivano dopo questo grande acquisto licenziamenti da parte di Microsoft che riguardano le ultime acquisizioni.

Microsoft, cosa riguardano i licenziamenti?

Da quanto stato comunicato e anche annunciato prima, sono previsti dei licenziamenti da parte di Microsoft che riguardano il lavoro in bilico di 1900 dipendenti. Se vogliamo scendere nello specifico le branchie che riguardano proprio questo licenziamento sono lo staff di Toys for Bob, il tema di Star Control e Skylanders, che hanno subito 86 licenziamenti mentre 76 colpi vanno a fondo per quanto riguarda i dipendenti di Sledgehammer Games. Team di sviluppo che ha riguardato lo sviluppo della serie di Call of Duty.

Molte sono le acque mosse per i dipendenti di Toys for Bob da parte di Microsoft, in quanto si pensava solo di eseguire 35 licenziamenti. Ma la nave che li conduceva è scesa ancora di più nelle profondità del mare pensando addirittura a un’imminente chiusura. Rischio che fino ad ora non è subentrato ma bensì il team è ancora attivo lavorando in parte da remoto.

Stessa sorte è capitata alla famosissima Sledgehammer Games che ha riscontrato una chiusura fisica per passare al lavoro da remoto.

Team molto importante soprattutto nei prossimi anni e in questo anno per Microsoft, visto che è stato il prediletto selezionato per il continuo della serie di Call of Duty previsto nel 2027. Quindi si pensa a un ritorno in sede e nuove assunzioni in arrivo per la grande produzione futura. Sperando anche in una uscita o annuncio di un nuovo capitolo del grandissimo gioco Halo.