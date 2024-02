Nel corso di un video su Instagram, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha recentemente messo a confronto l’Apple Vision Pro con il Meta Quest 3, sottolineando diverse ragioni per cui ritiene che il visore di Meta sia superiore a quello di Apple.

Confronto tra Meta Quest 3 e Apple Vision Pro

Zuckerberg ha elencato diversi punti a favore del Meta Quest 3, tra cui il costo notevolmente inferiore rispetto al Vision Pro, con un divario di ben 7 volte. Ha evidenziato la leggerezza del Quest 3, più comodo di 120 grammi rispetto al Vision Pro, e ha sottolineato l’assenza di cavi che intralciano i movimenti dell’utente. Inoltre, ha enfatizzato il campo visivo più ampio e lo schermo più luminoso del Quest 3, oltre alla maggiore nitidezza visiva rispetto al motion blur del Vision Pro durante i movimenti.

Zuckerberg ha messo in luce la presenza di controller di precisione e un rilevamento delle mani più preciso sul Quest 3, insieme a una libreria di contenuti immersivi molto più ampia rispetto al Vision Pro. Ha anche sottolineato la possibilità di guardare YouTube e giocare all’Xbox direttamente sul Meta Quest 3.

Il CEO di Meta si è dichiarato sorpreso dai compromessi fatti da Apple per fornire uno schermo ad alta risoluzione sul Vision Pro, sacrificando aspetti come il comfort e l’ergonomia. Ha sottolineato che Apple non è sempre il leader in una nuova categoria di prodotti e ha espresso la speranza che i dispositivi di Meta alla fine prevalgano.

Il futuro dei visori secondo Mark Zuckerberg

Zuckerberg ha affrontato l’idea che il futuro appartenga ai modelli aperti, citando le diverse epoche della tecnologia in cui i modelli aperti e chiusi hanno dominato a seconda delle circostanze. Ha enfatizzato la volontà di Meta di essere un modello aperto in questa nuova generazione e ha espresso la determinazione a far vincere ancora una volta questo approccio.

Il Meta Quest 3, lanciato lo scorso ottobre, presenta caratteristiche tecniche e un prezzo che, secondo Zuckerberg, lo rendono una scelta più vantaggiosa rispetto all’Apple Vision Pro. La competizione tra le due aziende nel settore dei visori continua a suscitare interesse, con Meta che cerca di consolidare la propria posizione nel mercato emergente della realtà mista.